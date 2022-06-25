ماهي الأطعمة التي تحتوي على اليود

اليود عنصر كيميائي يحتاجه الجسم ويمكن الحصول عليه من النظام الغذائي، حيث لا يستطيع الجسم تكوينه بشكل طبيعي، كما أن الأطعمة التي تحتوي على اليود محدودة للغاية.

الأطعمة التي تحتوي على اليود

اليود عنصر أساسي في الجسم وضروري لهرمونات الغدة الدرقية. الكمية الموصى بها من اليود حوالي 150 ملليغرام في اليوم. يمكن أن تعرف الأطعمة التي تحتوي على اليود باسم

الأعشاب البحرية من المعروف أن الأعشاب البحرية مصدر لمضادات الأكسدة والفيتامينات والعديد من العناصر، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية وتعد من أفضل المصادر الطبيعية لليود.

سمك القد هو سمكة بيضاء ذات ملمس ناعم، وتتميز بأنها قليلة الدهون والسعرات الحرارية، ولكنها تحتوي على كميات عالية من العناصر الغذائية، بما في ذلك اليود.

منتجات الألبان تختلف كمية اليود في الحليب اعتمادًا على كمية اليود في علف الماشية التي تم إنتاج الحليب منها.

ملح الطعام المعالج باليود ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام المعالج باليود تحتوي على 47٪ من الكمية اليومية الموصى بها من اليود.

الجمبري يعتبر الروبيان من المأكولات البحرية ذات السعرات الحرارية العالية والبروتينات العالية، كما أنه مصدر جيد لليود.

التونة سمك التونة منخفض السعرات الحرارية وغني بالبروتين واليود ومصدر غني للبوتاسيوم والحديد وفيتامين ب.

أعراض نقص اليود

هناك العديد من الأعراض التي تظهر على الجسم عند الإصابة بنقص اليود، وتتمثل هذه الأعراض في الآتي