ماهي التمارين الرياضية المناسبة أثناء الدورة الشهرية

من الشائع أيضًا أن تلتزم الفتيات أثناء فترة الحيض بالراحة وليس بذل مجهود بدني شديد، لكننا وجدنا العكس. أظهرت العديد من الدراسات أن هناك تمارين خاصة يجب على الفتاة القيام بها خلال فترة الحيض، لدورها في تخفيف الآلام وجعل الجسم نشيطًا وحيويًا، واليوم اخترنا لك في هذا المقال أن نذكر أهم التمارين التي يجب أن تمارسها خلال الدورة الشهرية.

أهم التمارين التي يجب ممارستها أثناء الدورة الشهرية.

المشي يعد المشي من أهم الرياضات التي يجب ممارستها خلال هذا الوقت. فهو غير متعب وغير ضار ويعطي الجسم الحيوية والنشاط. وهنا عليك الحذر من قطع المسافات الطويلة التي تسبب الارهاق والضغط لدى الفتاة. احرص على المشي لمدة 30 دقيقة أو أقل مرتديًا أحذية رياضية مريحة.

الجري الجري أقوى من المشي ويتطلب مجهودًا إضافيًا. ينصح بالركض أثناء فترة الحيض للتخلص من الكسل والخمول المصاحبين. يوصى بعدم المبالغة في تناوله وأخذ قنينة ماء عند الضرورة. .

التمارين المنزلية في حالة عدم إمكانية مغادرة المنزل لممارسة الرياضة، فهناك عدة تمارين يمكن للمرأة القيام بها في المنزل، مثل شد البطن بكل من الذراعين والمرفقين تحت الصدر، ثم ارفع جسمك لأعلى، والتوقف على الانحناء. الذراعين ورفع أصابع قدميك. يمكن تكرار هذا التمرين لمدة خمس إلى عشر دقائق في اليوم.

اليوجا يوجد العديد من تمارين اليوجا ولكن ليست جميعها مناسبة للدورة الشهرية، فهناك تمارين لا تتطلب الكثير من الجهد، ومن أهم هذه التمارين تمرين “وضعية الآلهة” التي يتم فيها وضع الجسم مشدود مع رفع الذراعين والقدمين مفتوحتين قليلاً.

التمارين الرياضية إذا كانت الفتاة من محبي الأيروبكس ولديها الكثير من الطاقة، فهذه الرياضة تساعد على التخلص من الطاقة السلبية والاكتئاب والتوتر الناتج عن الهرمونات التي تفرز أثناء الدورة الشهرية.

الرقص من أهم الرياضات التي تعتمد على الحركة الخفيفة والرقيقة لجميع أجزاء الجسم والتي تمنح الفتاة حالة من الفرح والسعادة والحيوية والتجدد.

نصائح للنساء اللواتي يمارسن الرياضة خلال فترة الحيض

نصيحة عندما تمارس المرأة الرياضة خلال فترة الحيض، اشرب كمية كافية من الماء، ثمانية أكواب من الماء في اليوم. تجنب تناول الفاكهة الحمضية لدورها في زيادة حجم التشنجات التي تصيب المرأة أثناء الدورة الشهرية. الالتزام بتناول نظام غذائي صحي متكامل، والتركيز على تناول الأطعمة الغنية بالحديد لأن جسم المرأة يفقد الحديد في كثير من الأحيان خلال هذه الفترة، ومن أهم هذه الأطعمة البيض واللوز واللحوم والسبانخ، والحديد المحتوي على يمكن تناول المكملات الغذائية المتوفرة في الصيدليات بوصفة طبية. الامتناع عن ممارسة الرياضة عندما تشعر المرأة بالتعب. كل جسم له طاقاته الخاصة. كل امرأة لديها قدرات جسدية مختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن النساء اللواتي يمارسن تمارين الدعم يجب أن يتجنبن حمل الأوزان الثقيلة خلال هذه الفترة لتجنب مشاكل انقطاع الطمث أو عدم انتظام الدورة الشهرية.