ماهي امن المنشات ومتى تبدا دورة امن المنشات ، قد تسائل العديد من الأشخاص ممن يؤدون الالتحاق بوظائف امن المنشات مع البدلات ، حول ماهي امن المنشات ومتى تبدا دورة امن المنشات ، وتعد المملكة السعودية من الدول التي تهتم بعملية التوظيف في المجال الأمني والعسكري ، و تضع المنافسات وصولاً لإختيار أشخاص من ذوي الكفاءات العالية والمتميزة مثل امن المنشات نظراً لما لها من مكانة مهمة ومسؤولية عن حماية كبيرة .

ما هو أمن المنشآت

أُنشئت هيئة أمن المنشآت بموجب مرسوم ملكي عام 1402 هـ بهدف تمكين وحماية الصناعات البترولية في المملكة العربية السعودية. .

متى تبدأ دورة أمن المنشأة عام 1444

لم يتم الإعلان عن موعد انطلاق دورة أمن المنشآت حتى الآن، إلا أن قوى أمن المنشآت ذكرت أن التقديم لدورة أمن المنشآت سيكون يوم السبت 1 محرم 1444 الساعة 10 صباحًا، وينتهي التقديم يوم الخميس. 6 محرم 1444 من خلال موقعها الرسمي على تويتر.

ما هي مدة دورة أمن المنشأة 1444

تستمر دورة أمن المنشآت لمدة ثلاثة أشهر، يتم خلالها تدريب وتأهيل المتقدمين لتحديد سبل حماية المنشآت الصناعية والبترولية والنفطية في المملكة العربية السعودية.

شروط القبول في منشآت قوى الأمن 1444

يشترط للقبول في قوى أمن المنشأة ما يلي

يشترط أن يكون المتقدم قد نشأ في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الجنسية السعودية.

تأكد من أن مقدم الطلب في وضع جيد.

مقدم الطلب ليس لديه قضايا تتعلق بالشرف والصدق.

إذا كانت المتقدمة متزوجة، يجب ألا تكون الزوجة أجنبية.

اخضع لاختبارات جسدية وعقلية وشخصية.

لم يتم تعيين مقدم الطلب في قطاع عسكري.

يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 17 و 27 عامًا.

ألا يكون المتقدم موظفًا في أحد القطاعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية.

يشترط أن يكون وزن وطول مقدم الطلب مناسبين لأنظمة الوزارة.

يشترط تحميل جميع الشهادات والوثائق المعتمدة والرسمية.

يجب تعبئة نموذج الطلب بدقة وبشكل صحيح.

كيفية التقدم لمنشآت قوى الأمن 1444

تخضع قوى أمن المنشأة باتباع الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى بوابة “أبشر” للتوظيف.

تحديد قائمة الوظائف المتاحة من واجهة الموقع.

حدد علامة التبويب “قطاع أمن المرافق”.

راجع شروط التقديم واقرأها بعناية.

اختر الوظيفة المطلوبة من الوظائف المدرجة.

التحقق من إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح (الاسم، رقم الهوية الوطنية، رقم الهاتف المحمول، المؤهل العلمي).

إرفاق الملفات والمستندات المطلوبة.

انقر على زر تأكيد الطلب.

قوى أمن المنشآت على تويتر

ويتابع الحساب الرسمي للمنشآت الأمنية في المملكة العربية السعودية عبر منصة تويتر “”، حيث تشارك تعليماته وأخباره وأهم تعليماته، بالإضافة إلى الإعلان عن مواعيد التقديم للوظائف المتاحة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على ماهي امن المنشات ومتى تبدا دورة امن المنشات ، و قوى أمن المنشآت على تويتر ، و كيفية التقدم لمنشآت قوى الأمن 1444 ، و شروط القبول في منشآت قوى الأمن 1444 .