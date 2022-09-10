ماهي ديانة الملك تشارلز، يعد تشارلز من أبرز الشخصيات البريطانية كما وانه أحد أفراد الأسرة الحاكمة في بريطاني، حيث لمع اسمه الفترة الأخيرة بعد تتويجه ملك على بريطانيا بعد وفاة ملكة بريطالية إليزابيث الثانية، قد مر الملك تشارلز في العديد من المناصب وقدم من خلالها على العديد من الإنجازات مما جعله محط الأنظار الكثير من الناس، حتى تم تتويجه ملك بريطانيا، حيث أصبح محط اهتمام الكثير للتعرف على ديانة الملك تشارلز.

من هو الملك تشارلز – ويكيبيديا

تشارلز الثالث هو ملك المملكة المتحدة وأحد أفراد الأسرة الحاكمة في بريطانيا. ولد في قصر باكنغهام بلندن عام 1948 م. تم تعميد والدته، الملكة إليزابيث الثانية، ووالده الأمير فيليب، تشارلز من قبل أساقفة كانتربري في إنجلترا، وبعد أن نشأ، انضم إلى المدارس الداخلية في شرق اسكتلندا. ، ثم قرر دراسة التاريخ في جامعة كامبريدج عام 1967 م، وتوج الملك تشارلز ملكًا للبلاد بعد وفاة والدته إليزابيث في الثامن من سبتمبر 2022 م، ومن المتوقع أن يكون أكبر ملك بريطاني كان توج.

سيرة الملك تشارلز

يعد الملك تشارلز من أشهر الشخصيات البريطانية في العالم، ومن أبرز المعلومات عن سيرته الذاتية ما يلي

الاسم الكامل تشارلز فيليب آرثر جورج.

الاسم المستعار الملك تشارلز الثالث.

اسم الأب الأمير فيليب آرثر جورج.

اسم الأم الملكة اليزابيث الثانية.

تاريخ الميلاد من مواليد الرابع عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) 1948 م.

مكان الميلاد ولد في قصر باكنغهام بالمملكة المتحدة.

الجنسية بريطاني.

اللغة الأم الإنجليزية البريطانية.

المؤهلات العلمية بكالوريوس من كلية ترينيتي، كامبريدج، وبعد ذلك التحق بالكلية البحرية والجوية الملكية في كرانويل.

الحالة الاجتماعية متزوج مرتين.

اسم الزوجة الأولى الأميرة ديانا أميرة ويلز.

اسم الزوجة الثانية الأميرة كاميلا، دوقة كورنوال.

أسماء الأبناء لديه طفلان، الأمير وليام والأمير هاري.

تاريخ توليه المنصب بدأ عمله كملك في 8 سبتمبر 2022 م.

ما هي ديانة الملك تشارلز

اعتنق الملك تشارلز المسيحية، وكان ذلك واضحًا عندما ألقى خطابه الأخير بعد تتويجه ملكًا، حيث أكد على ضرورة الإيمان بالديانة المسيحية في حكمه، وقال إنه سيعيد إحياء القيم والإيمان. تجسدها والدته التي حكمت لأكثر من 70 عامًا. الملك تشارلز يرأس كنيسة إنجلترا والكومنولث خلفًا لوالدته، ويكون أول وصي للكنائس في إنجلترا.

موقف الملك تشارلز من الإسلام

وصف الملك تشارلز بأنه صديق للمسلمين، لأنه كان من الأشخاص الذين حصلوا على الكثير من المعلومات عن الإسلام من بين ملوك بريطانيا، وظهر هذا الأمر على نطاق واسع عندما شرح علاقته بالأقلية المسلمة في بريطانيا، و كما تحدث في عدة تقارير عن تعلمه اللغة العربية من أجل فهم الإسلام بالإضافة إلى ظهوره في بعض الأقوال عن الدين الإسلامي، ومن أقواله عن الإسلام ما يلي

الإنجازات البارزة للملك تشارلز

حقق الملك تشارلز العديد من الإنجازات خلال حياته، منها ما يلي

حصل على رتبة في القوات المسلحة البريطانية وهي أعلى رتبة حصل عليها على الإطلاق.

حصل على رتبة فخرية من البحرية الملكية.

أطلق عليه لقب فارس الرباط سنة 1958 م.

عند انضمامه إلى الجيش البريطاني وسلاح الجو الملكي، حصل على رتبة مشير.

عين فارس الشوك عام 1977 م وأصوله من اسكتلندا.

أسس جمعيات خيرية في بريطانيا والمملكة المتحدة، بما في ذلك برنس ترست.

ورد ذكرها في مجلة تايم ضمن أبطال البيئة عام 2007 م.

Instagram الملك تشارلز

للملك تشارلز حساب رسمي عبر انستجرام، حيث بلغ عدد المتابعين عبر هذا الحساب نحو مليون متابع، وهذا الحساب مشترك يضم كلاً من الملك والملكة، ويعرض من خلاله اللقاءات المحلية والدولية التي يقوم به وظهوره أكثر من مرة مع زوجته في هذه اللقاءات ويمكنك متابعة الملك تشارلز على حسابه على انستجرام.

يعتبر الملك تشارلز أحدى أبرز الشخصيات المعروفة في بريطانيا ولد في لندن من مواليد ) 1948 م متزوج وله العديد من الأبناء، كما ويعتنق الملك تشارلز الديانة المسيحية، وقد وصف الملك تشارلز بأنه صديق للمسلمين.