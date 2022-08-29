ماهي شروط الضمان المطور، الضمان الاجتماعي من أهم وأبرز القضايا التي يبحث عنها المواطنون في المملكة العربية السعودية طوال الأيام لأن هناك نسبا كبيرة من الأسر المتعففة يحتاجون إلى المساعدات من خلال النظام الاجتماعي المطور ويبحثون عن كيفية التسجيل في هذا النظام وليد القبول التي حددها المملكة العربية السعودية.

الضمان الاجتماعي المطور

الضمان الاجتماعي المطور هو أبرز المساعدات الحكومية التي تقدمها المملكة العربية السعودية إلى ذوات الدخل المحدود والمنخفض ويقدم النظام المطور المساعدات المالية بشكل شهري إلى كافة المواطنين ذات الداخل المحدود ويستفيد منها ملايين السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية.

طريقه تحديث بيانات الضمان الاجتماعي المطور 2022

يمكن تحديث بيانات الضمان الاجتماعي المطور من خلال موقع الدعم والحماية الخاصة بالضمان الاجتماعي وذلك باتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع الدعم والحماية الخاص بالضمان.

تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

التوجه إلى صفحة البيانات الشخصية.

النقر على أيقونة تحديث البيانات.

النقر على حفظ.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يمكنك التسجيل في النظام المطور في المملكة العربية السعودية باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى بوابة الضمان الاجتماعي المطور.

النقر على الأرقام الرئيسية ومن ثم اختيار الخدمات الإلكترونية .

الضغط على الخدمات الإلكترونية الخاصة بالتنمية الاجتماعية.

الضغط على أيقونة حساب جديد.

كتابه البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال.

إدخال رمز التحقيق الظاهر أمامك.

يجب عليك التأكد من البيانات التي تم إدخالها.

سيتم إرسال رمز التفعيل برسالة نصية إليك.

يمكنك إدخال رمز التفعيل في الخانة المخصصة.

ثم نقر على أيقونة التسجيل.

شروط التقديم في برنامج الضمان الاجتماعي المطور

يمكنك التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية وفق اتباع الشروط التالية:

أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية.

على المتقدم الإقامة في المملكة العربية السعودية.

ألا يتعدى الدخل الشهري للأسر 1200 ريال سعودي للفرد.

يجب أن لا يكون عليه أصول ذات قيمة.

يشترط أن لا يكون تابع إلى المراكز الإيواء التابعة للحكومة.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام وإرفاق الأوراق الثبوتية

لقد تم إعلان عن تمديد فترة التخزين في الضمان الاجتماعي لجميع المستفيدين من المعاش والضمان الاجتماعي المطور من قبل الوزارة حيث سيستمر إلى خمسة ربيع الآخر لعام 1440