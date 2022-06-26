ماهي فوائد الزعتر على الجسم

فوائد الزعتر للجسم يعتبر الزعتر من الأعشاب التي يمكن أن تنمو في البرية والتي تتميز بطعمها الحارق وصغر حجم أوراقها.

يحتوي الزعتر على مواد فعالة في قتل الجراثيم مما يجعله مطهرًا ومطهرًا للفم والبلعوم والأمعاء.

ينشط الدورة الدموية ويمنح الجسم الحيوية والنشاط.

يدعم جهاز المناعة في الجسم ويزيد من قدرته على مقاومة الأجسام الغريبة والوقاية من الأمراض.

لا يحتوي الزعتر على الكولسترول، مما يجعله مفيدًا لصحة وسلامة القلب والأوعية الدموية، ويقي من أمراض مثل تصلب الشرايين أو جلطات الدم.

يزيد من قدرة الجسم على التعرق، مما يساعد في ارتفاع درجة حرارة الجسم والحرارة أو الحمى.

يفيد في حالة المغص الكلوي.

يعالج التهابات المسالك البولية والمثانة.

يزيد من قدرة الجهاز الهضمي على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام.

يعتبر علاج مفيد لطرد الديدان والطفيليات التي تعيش في الجهاز الهضمي مثل الزحار والأميبا.

الزعتر غني بالكارفاكرول الذي يقتل الجراثيم والميكروبات.

يفيد في علاج بعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية.