ماهي وحدة قياس المعالج ، تسائل العديد من الاشخاص ممن يتابهم الفضول حول التعرف على المعالج وأجزاءه ، وأبرز تلك التسائلات حول الوحدة التي يمكن الشخص من التعرف على قياس المعالج ، فهناك العديد من المكونات الرئيسية الملجقة لأجهزة الكمبيوتر أو الهواتف ، ومن أهم هذه المكونات وحدة القياس المعالج الرئيسي أو المركزي الذي يقوم بالعديد من المهام وعادة ما يطلق عليه العقل المدبر الكمبيوتر ، تابعوا معنا .

وحدة معالجة الكمبيوتر

تعد وحدة المعالجة في الكمبيوتر من أبرز وأهم مكونات أجهزة الكمبيوتر التي تحدد وتوفر استهلاك الطاقة الكهربائية في الكمبيوتر. تعتبر العلاقة بين سرعة المعالج والكهرباء علاقة عكسية، أي أنه كلما انخفضت سرعة المعالج، زادت استهلاك الطاقة، وكلما زادت سرعة المعالج، انخفض استهلاك الطاقة الكهربائية داخل المعالج، حيث يتم تزويد أجهزة الكمبيوتر. مبردات خاصة تحافظ على المعالج والرقائق الإلكترونية المحيطة به.

ما هي وحدة القياس للمعالج

وحدة القياس للمعالج هي الهرتز حيث يوجد العديد من الوحدات التي تتبع هذه الوحدة أبرزها وحدة الجيجاهيرتز ووحدة الميجاهرتز. تُقاس سرعة وحدة المعالجة المركزية بعدد الدورات في الساعة التي يمكن أن تؤديها وحدة المعالجة المركزية في الثانية، فكلما زاد عدد المهام التي يمكن للمعالج تنفيذها في الثانية، زادت سرعة المعالج الداخلي، على سبيل المثال، 1.8 جيجاهرتز، تؤدي ما يقرب من 18 مليار دورة في الثانية.

أنواع المعالجات في الكمبيوتر

هناك العديد من أنواع المعالجات الموجودة في أجهزة الكمبيوتر، فكلما زادت سرعة المعالج قل استهلاك الكهرباء وزادت سرعة إتمام المهام ومعالجة المشكلات، وفيما يلي أنواع المعالجات الموجودة في الكمبيوتر

المعالجات العشرية الأساسية.

معالجات رباعية النوى.

ثمانية معالجات أساسية.

أنواع المعالجات في الهواتف

تنقسم المعالجات في الهواتف المحمولة إلى ثمانية أنواع من المعالجات، حيث يتم النظر في الدائرة التي تعالج بيانات الإدخال وتنفذ الأوامر، وفيما يلي أفضل أنواع المعالجات في الهواتف

وحدة المعالجة المركزية Apple A13 Bionic.

معالج مركزي Exynos 9825.

معالج مركزي Exynos 990.

معالج مركزي Qualcomm Snapdragon 855.

معالج مركزي Snapdragon 855.

معالج مركزي MediaTek Dimensity 1000.

معالج مركزي Kirin 990 4G.

معالج مركزي Kirin 990 5G.

ما هي المكونات الرئيسية للمعالج

يتكون المعالج من ستة أجزاء رئيسية من أجل إنجاز وإتمام العمليات التي يتم إدخالها في الكمبيوتر. يتحكم المعالج في عملية إدخال البيانات وتحليلها وإخراجها من وإلى الكمبيوتر. فيما يلي المكونات الرئيسية للمعالج

وحدة الإدخال والإخراج.

وحدة التحكم.

وحدة الحساب والمنطق (ALU).

السجلات.

ساعة حائط.

الذاكرة المؤقتة.

ما الفرق بين المعالج رباعي النواة والمعالج ثماني النواة

نوضح لكم أدناه الفرق بين معالج رباعي النواة ومعالج ثماني النواة من خلال الجدول التالي

الفرق معالج رباعي النواة معالج ثماني النواة الاختصاص القضائي يدير برنامجًا محددًا عن طريق توزيع نواة واحدة فقط للقيام بهذه العملية. من خلال هذا المعالج، يتم تقسيم العمليات إلى عدد أكبر من النوى في نفس الوقت. ايجابيات المعالج يستهلك هذا المعالج طاقة كهربائية أقل. يمكنه تشغيل العديد من التطبيقات في نفس الوقت، وهو سريع للغاية. سلبيات المعالج لا يمكنها التعامل مع الضغط الهائل للتطبيقات التي تقع عليها كلها مرة واحدة. فهو يرفع درجة حرارة الحاسب، وعادة ما تكون فئة السعر مرتفعة بالنسبة لهذا المعالج. عدد النواة لها أربع نوايا له ثماني نوايا، مقسمة إلى أربعة وأربعة.

تعرفنا عبر السطور السابقة اعلاه حول التعرف على ماهي وحدة قياس المعالج ، بالإضافة إلى أهم وأبرز المعلومات حول وحدة المعالجة التي تعتبر العقل المدبر للحاسوب والأجهزة الخلوية الأخرى، وقد أوضحنا ما الفرق بين المعالج رباعي النواة والمعالج ثماني النواة .