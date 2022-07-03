ماهُو الشي الذي اذا اكلت نصفه تموت واذا اكلته كله تعيش

السؤال يدور حول حَلْ اللُغُز. ما الذي إذا أكلت نصفًا تموت وإذا أكلتها كل ما تعيشه، خاصة بين لاعبي الكلمات المتقاطعة والألعاب التي تستخدم الذكاء للعثور على الإجابة الصحيحة والألغاز من أكثر الأنشطة التي يمكن للأطفال والكبار استخدامها لحَلْ وقتهم لما لها من فائدة فِيْ زيادة درجات الذكاء والتعرف على العديد من الأشياء المجهُولة، لذا فهِيْ تجيب، بالإضافة إلى الألغاز الصعبة التي تظهر فِيْ نفس اللعبة.

ما هُو اللُغُز

اللُغُز فِيْ اللغة يعني ما هُو المال للوضوح والوضوح أو الكلام المراوغ الذي له أكثر من معنى. فكر فِيْ معنى جملة اللُغُز أو حالة القول المأثور حتى يتمكن القائم بإجراء المقابلة من حَلْها وتستخدم الألغاز فِيْ العديد من الكلمات المتقاطعة لأنها تهتم بالاعب وتساعده على قضاء وقت فراغه.

ما الذي إذا أكلت نصفه تموت، وإذا أكلته كلها، ستعيش

جملة اللُغُز السابق تظهر شيئاً يؤكل. إذا أكل المرء نصفه، مات ومات، وإذا أكل كل شيء، فإنه يعيش وينجو. يبدو فِيْ هذا اللُغُز أن التفكير ضروري للتعرف على هذا الآكل، خاصة وأن الدليل موجود فِيْ الكلمة وليس فِيْ حد ذاته، لذا فإن حَلْ اللُغُز السابق هُو

إذا قسمنا الكلمة إلى قسمين، فإنها تصبح “سمًا”، والسم قاتل، وإذا قرأناها ككل، فإنها تصبح سمسمًا، وهِيْ شيء نأكله.

ألغاز صعبة مع حَلْ

هناك العديد من الألغاز الصعبة وخاصة فِيْ الكلمات المتقاطعة. كلما تقدمت عبر المستويات، تصبح اللعبة أكثر صعوبة. فِيْما يلي بعض الألغاز الصعبة

ريدل شيء ما يكون طويل القامة عندما يكون صغيرًا، ولكنه يصبح أقصر مع تقدم العمر ما هُو الجواب شمعة.

ريدل شيء له أوراق ولكنه ليس نباتًا، وله جلد ولكنه ليس حيوانًا، وله علم ولكنه ليس بشريًا، فما هُو الجواب كتاب.

اللُغُز ما ليس له بداية ولا نهاية الحَلْ الدائرة.

اللُغُز لها رأس ولا عين ولها عين ولا رأس فمن هم الحَلْ الدبوس والإبرة.

ريدل ما هُو الشيء الذي تمتلكه، لكن يستخدمه الآخرون أكثر منك الجواب اسمك.

وها نحن نصل إلى نهاية هذا المقال عن ماهِيْة أنه إذا أكلت نصفًا تموت وإذا أكلته كل ما تعيشه، فقد تناولت حَلْ اللُغُز السابق والمعنى العام للألغاز، بالإضافة إلى بما فِيْ ذلك بعض الألغاز الصعبة مع حَلْولها.