ماهِيْ أبرز استخدامات غاز الكلورين السام

ما هِيْ الاستخدامات الرئيسية لغاز الكلور السام لجأ قادة مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحديد طبيعة غاز الكلور، على خلفِيْة الإعلان الرسمي للحكومة الأردنية أن الغاز الذي تسرب عصر أمس أثناء تفريغ سفِيْنة بحرية هُو غاز الكلور، مشيرين إلى أن ” الغاز الأصفر القاتل “تسبب فِيْ خسائر كبيرة وبدوره سيعطيك معلومات توضح ماهِيْة الغاز الأصفر الذي تسرب فِيْ ميناء العقبة وما هِيْ عواقب التسمم به وكيفِيْة التعامل معه.

ما هُو غاز الكلور السام

الكلور عنصر كيميائي مخصص للاستخدام الصناعي. يظهر عادة على شكل سائل بعد الضغط والتبريد. يتم تحويله من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة، من أجل سهُولة نقله. بمجرد إطلاقه فِيْ الهُواء، سيتحول الكلور السائل إلى غاز.

الخصائص السامة لغاز الكلور

يكَمْن الخطر فِيْ غاز الكلور السام لما له من خصائص ضارة للغاية للحياة. يمكن تحديد هذه الخصائص على النحو التالي

وهِيْ أثقل بثلاث مرات من الهُول، لذا فهِيْ تبقى قريبة جدًا من سطح الأرض إذا تسربت.

ينتشر بسرعة كبيرة لأنه مضغوط وفِيْ الثلاجة.

رائحة كريهة ومزعجة على الجهاز التنفسي للمعيشة، قريبة جدًا من الكلور السائل المستخدم فِيْ التبييض فِيْ المنازل.

لونه أصفر فسفوري إلى أخضر.

الكلور غاز غير قابل للاشتعال.

يتفاعل بشكل متفجر مع بعض المواد ويساهم أيضًا فِيْ تكوين مركبات متفجرة فِيْ حالة التفاعل مع مواد معينة مثل الأمونيا أو زيت التربنتين.

ما هِيْ الاستخدامات الرئيسية لغاز الكلور السام

الكلور هُو أكثر أنواع المواد الكيميائية المعاد تدويرها استخدامًا. نلاحظ وجودها فِيْ العديد من الاستخدامات اليومية والتي يمكن تلخيصها بما يلي

مبيض منزلي.

يدخل فِيْ صناعة الورق والنسيج.

يستخدم فِيْ صناعة المطاط والمواد القلوية للغاية والمذيبات.

يستخدم بشكل أساسي فِيْ تحضير المبيدات بسبب سميته العالية.

له استخدامات مختلفة فهُو مطهر لمياه الشرب ولتنظيف الحمام من الجراثيم والبكتيريا الضارة.

يدخل كَمْكون رئيسي فِيْ التخلص من النفايات الصناعية والقضاء على البكتيريا الحية.

يمكن استخدامه كسلاح كيميائي فِيْ بعض الحروب وهناك الكثير من الأدلة على ذلك.

تسمم غاز الكلور

التسمم بغاز الكلور هُو مرض يسببه التعرض للكلور فوق الحد المسموح به. يمكن لأي شخص أن يستنشق غاز الكلور بمقاييس تتراوح بين 0.1-0.3 جزء فِيْ المليون، حيث يمكن للأغشية المخاطية أن تتحمل هذه النسبة المئوية من الغاز لمدة ساعة واحدة تصل إلى 3 أجزاء فِيْ المليون. تتسبب النسب من 5-15 جزء فِيْ المليون فِيْ حدوث تهِيْج معتدل داخل هذه الأغشية وإذا وصلت النسبة إلى 30 جزء فِيْ المليون فإنها ستسبب ألمًا فوريًا فِيْ الصدر وما يصاحبه من ضيق فِيْ التنفس والسعال، وعندما تتجاوز النسبة هذا يمكن أن يؤدي إلى التهابات خطيرة. وانتفاخ فِيْ الرئتين، من الممكن أن يصبح قاتلاً إذا وصل التركيز السابق إلى حد 400 ويؤدي إلى الوفاة دقيقتين أو أكثر إلى حد الملليمتر.

أعراض التسمم بغاز الكلور

قد يترافق التسمم بغاز الكلور بعد التعرض لتركيزات عالية مع والأعراض الفورية التالية

عدم وضوح الرؤية

ظهُور بثور على الجلد تشبه قضمة الصقيع بعد التعرض للغازات.

حرقة شديدة فِيْ الأنف والرقبة والعينين.

السعال وضيق التنفس.

تورم الرئتين الناجم عن السوائل.

القيء والغثيان.

نزلات البرد والعيون.

شحوب

علاج التسمم بغاز الكلور

فِيْ الواقع، لا يوجد علاج أو ترياق للتسمم بالكلور والشيء الوحيد الذي يمكن فعله هُو إخلاء المصاب من تسرب الغاز أثناء غسل الأنسجة المكشوفة من الجسم لمنع تلف الرئة الناتج عن استنشاق هذا الغاز السام. فِيْ المقابل، يجب إعطاء المريض الأكسجين وموسعات الشعب الهُوائية عن طريق التمارين الرياضية.

تسرب غاز الكلور

كان لانسكاب غاز الكلور عواقب وخيمة على حياة الإنسان، كان آخرها حادث ميناء العقبة الذي أدى إلى مقتل 13 شخصًا وإصابة حوالي 250 آخرين، ومن أبرز الحوادث التي وقعت فِيْ الماضي

2005 وقع أسوأ حادث دولي مع تسرب غاز الكلور فِيْ الولايات المتحدة بعد خروج 18 عربة بها خمسون طناً من الكلور عن مسارها. المصاب.

2004 وقع حادث مماثل فِيْ تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية عندما خرجت عربات تحمل 41 طنًا من الكلور عن القضبان، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 44 آخرين. 44.

2015 انفجار كلور حزان فِيْ نيجيريا فِيْ محطة معالجة مياه الشرب، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.

عام 2017 تسرب غاز الكلور فِيْ إيران، فِيْ محافظة خوزستان، ما أسفر عن إصابة قرابة 500 شخص.

لذا؛ نظرا لمعرفتنا بأهم حالات تسرب الكلور حول العالم وتأثيراتها، نختتم مقالنا بعنوان ما هِيْ أهم استخدامات غاز الكلور السام تعرفنا من خلال فقراته على طبيعة غاز الكلور واستخداماته وأضرار التسمم بغاز الكلور وكيفِيْة التعامل معها.