ماهِيْ أسباب فِيْروس ماربورغ وما سبب خطر انتشاره

مع انتشار الفِيْروسات والأوبئة، تم اكتشاف فِيْروس ماربورغ الذي تسبب فِيْ الرعب والقلق خاصة فِيْ البلدان التي ظهر فِيْها الفِيْروس، لأن هذا الفِيْروس من الفِيْروسات الخطيرة. لذلك، سوف نلقي الضوء على أسباب ماربورغ. الفِيْروس والأعراض التي تشير إليه وطرق العلاج والوقاية.

ما هُو فِيْروس ماربورغ

فِيْروس ماربورغ هُو فِيْروس حمى نزفِيْ ينتمي إلى عائلة الفِيْروسات الخيطية. هذا الفِيْروس هُو شكل من أشكال الحمى النزفِيْة الفِيْروسية وهُو فِيْروس خطير للغاية.

انتشر هذا الفِيْروس لأول مرة فِيْ مدينة ماربورغ الألمانية ومن هنا جاء اسمه عام 1967 م وفِيْ عام 2013 ظهر مرة أخرى فِيْ إفريقيا ثم انتشر فِيْ أماكن مختلفة.

أسباب الإصابة بفِيْروس ماربورغ

من بين الأسباب الرئيسية لفِيْروس ماربورغ

يصيب هذا الفِيْروس الحيوانات فِيْ البداية، ثم ينتشر من الحيوان إلى الإنسان من خلال ملامسة جلد حيوان مصاب.

ينتقل هذا الفِيْروس عن طريق خفافِيْش الفاكهة.

أو تنتقل بين الأفراد عن طريق ملامسة الجلد أو الاتصال الجنسي.

كَمْا ينتقل من الخفافِيْش إلى البشر بالقرب من الكهُوف والمناجم.

ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي حيث يبقى هذا الفِيْروس فِيْ السائل المنوي للرجال لمدة 7 أيام بعد زوال الأعراض.

أعراض الإصابة بفِيْروس ماربورغ

ألم شديد فِيْ البطن.

اليرقان؛

نزيف من مناطق مختلفة من الجسم مثل اللثة أو من المستقيم أو الأعضاء التناسلية أو الأنف.

القيء والإسهال الشديد الذي يمكن أن يسبب الجفاف.

الهذيان والغيبوبة.

حَبُّ الشّبَاب.

ارتفاع درجة الحرارة التي تظهر فِيْ الأسبوع الثاني من الإصابة.

علاج فِيْروس ماربورغ

عند تشخيص الإصابة عن طريق تحاليل الدم والبول للمريض، يتم العلاج على النحو التالي

إعطاء سوائل فِيْ الوريد للحفاظ على ضغط الدم.

عالج الأعراض بمسكنات الألم.

علاج النزف الناتج عن نقل عوامل التخثر.

كيفِيْة الوقاية من فِيْروس ماربورغ

انتبه للنظافة واغسل يديك بالماء والصابون واستخدم الكحول.

تجنب ملامسة الإبر الطبية والملابس والفراش الخاصة بشخص مصاب.

لا تشارك طقوس جنازة الأشخاص الذين ماتوا بسبب هذا الفِيْروس.

لا تلمس الخفاش.

تجنب تناول اللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيدًا.

الآن بعد معرفة أسباب الإصابة بفِيْروس ماربورغ وأعراضه، يجب توخي الحذر عند السفر للخارج أو التعامل مع المصابين، لأنه من الفِيْروسات الخطيرة التي يمكن أن تسبب الوفاة لدى بعض الفئات.