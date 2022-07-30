ماهِيْ ألوان ايفون 13 برو Max المتاحة فِيْ مكتبة جرير

كَمْ عدد ألوان آيفون 13 برو ماكس وما هُو أجمل لون آيفون 13 برو ماكس فِيْ السَعُودِيْة حيث يعتبر iPhone من الهُواتف التي نجحت فِيْ كسب إعجاب المستخدمين، لأن مواصفات iPhone 13 Pro Max قياسية مقارنة بالأنواع الأخرى بنفس السعر وربما أعلى فِيْ الوطن العربي. ، وسنعرف سعر iPhone 13 Pro Max فِيْ السَعُودِيْة إلى جانب أبرز مواصفات iPhone 13 Pro 256 Max.

iPhone 13 Pro Max Colors

هناك العديد من الألوان التي قدمتها شركة آبل فِيْ جميع إصدارات آيفون 13 الجديد، ولكن هناك ألوان نالت إعجاب الجميع منها الفضي والذهبي، كَمْا أعلنت عن وجود الجرافِيْت، والأخضر الصنوبر، ومكتبة جرير فِيْ السَعُودِيْة. لديه ألوان iPhone 13 Pro Max باللون الأزرق السوري، وهُو متوفر بشكل خاص فِيْ هاتف Apple iPhone 13 Pro Max 1 تيرابايت.

هناك أيضًا ألوان أخرى متوفرة فِيْ إصدار Apple iPhone 13، وهُو الأقل فِيْ فئة السعر، بما فِيْ ذلك الوردي والأحمر والأزرق، بالإضافة إلى لون سماء الليل ولون ضوء النجوم لمساحة 512 جيجا بايت.

أجمل لون فِيْ iPhone 13 Pro max

أما أجمل لون آيفون فهُو اللون الذهبي وقد استطاع أن يحقق نسبة كبيرة من المبيعات ومطلوب فِيْ السوق وخاصة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة تعرف على الألوان المتاحة من خلال زيارة رَابِطْ موقع جرير الخاص بهاتف آيفون والتعرف على أحدث الأسعار كذلك.

سعر iPhone 13 Pro Max فِيْ السَعُودِيْة

يتغير السعر تبعًا لتغيرات السوق، وفِيْ الفترة الحالية نجد أن متوسط ​​سعر Apple iPhone 13 Pro Max، 1 تيرابايت، الجيل الخامس، متوفر فِيْ مكتبة جرير بسعر 6999 ريال سعودي، والإصدار الآخر من برو ماكس هُو نسخة 512 جيجا من الجيل الخامس والتي تشمل أيضا ضرائب بسعر 6199 ريال سعودي ويمكن شراؤها من خلال المتجر الرسمي أو من خلال فروع المكتبة فِيْ المملكة نقدا أو من خلال نظام الحصص.