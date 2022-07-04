ماهِيْ اول دولة استخدمت طابع البريد

ما هِيْ أول دولة تستخدم الطوابع البريدية هذه الأوراق صغيرة الحجم ذات أهمية قصوى، والتي تتنوع وتتنوع فِيْ الشكل والاستخدام والغرض، إلى جانب جمعها من قبل الكثيرين كهُواية تسمى هُواية جمع الطوابع، لذلك سنتعرف من خلالها على طبيعة الطوابع، بالإضافة إلى لأهميتها حيث سنتعرف على أول طابع تستخدمه الدولة.

ما هِيْ الطوابع

الطوابع هِيْ قطعة صغيرة من الورق لا يتجاوز طولها وعرضها سنتيمترًا ونصف، وتستخدم فِيْ لصقها على الأوراق الرسمية والرسائل البريدية وأوراق التأمين لتسجيل أي معاملة قانونية، على سبيل المثال. كدليل على أن صاحب هذه المعاملة قد دفع الرسوم المطلوبة بالفعل، فإن الطوابع لها وجهان، الوجه الأمامي يحتوي على سعر الطابع وصورة مميزة له والجانب الخلفِيْ للصق المواد على ظهره.

ما هِيْ أول دولة تستخدم الطوابع البريدية

هناك تصريحات متضاربة حول هُوية مخترع الطوابع وأول دولة استخدمها، لكن ما تم إثباته وتأكيده أن الطوابع تم اختراعها فِيْ منتصف القرن التاسع عشر وتحديداً عام 1840 ضمن الإجراءات المتخذة. للإصلاحات المتعلقة بالبريد البريدي. أظهرت الأبحاث أن السير روبرت هِيْل هُو المسؤول الأنسب عن هذه الإصلاحات، فِيْ المجالات التالية

بلد بريطانيا.

قطع غيار بريدية

تتكون الطوابع من خمسة أجزاء على النحو التالي

الورق تُطبع الطوابع على أنواع مختلفة من الورق، وهناك أختام مصنوعة من الورق المقوى وهناك أيضًا تلك المصنوعة من ورق رقيق مثل ورق السجائر.

الطباعة مثل الطباعة والحفر على نحو سلس.

العلامة المائية جزء يظهر فقط بعد تمييز الختم.

الأسنان تقليم حواف الختم.

لاصق يستخدم الدكسترين أو الصمغ العربي لتثبيت الختم.

لذا؛ وصلنا إلى ختام مقال كان أول دولة تستخدم الختم الذي تعرفنا من خلاله على الطوابع وما هُو معناها بالإضافة إلى ما كانت أول دولة تستخدم الختم واتضح أنها بريطانية فِيْ يد السيد روبرت هِيْل.