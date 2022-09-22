مايان السيد التحرش جعل شخصيتي أقوى.. وانزعجت من انتشار فِيْديو “مايان ميونة”

أعربت الفنانة المصرية الشابة ميان السيد عَنّْ سعادتها بالمشاركة فِيْ الدورة الأولى لمهرجان القاهرة الدرامي، مؤكدة أهميتها حيث تعاملت مع كبار النجوم فِيْ بداية مشوارها الفني.

وقال السيد لـ “العرب اليوم” “كنت محظوظاً فِيْ بداية دخولي إلَّى التمثيل أن النجوم الكبار شاركوا فِيْ أعمال مهمة، وحتى الآن أتعلم منهم الكثير، لقد ساعدوني بتجاربهم فِيْ العديد من الأعمال، وآمل أن أسير على خطاه خلال مسيرتي الفنية “.

كَمْا علقت الفنانة الشابة على نشر مقطع فِيْديو لها ولصديقاتها بعَنّْوان “ميان ميون” قائلة “لم أقصد نشر الفِيْديو بشكل عام أو ليراه الجميع، لكن كان من المفترض أن يتم نشره. للجميع. “أصدقائي المقربين، لكنني فوجئت بأنه انتشر بسرعة كبيرة.

وأضافت “فِيْ بداية الفِيْديو كنت أشترك ويستخدم متابعيه ويصنع مقاطع فِيْديو عَنّْه، شعرت بالضيق والانزعاج حيال ذلك، لكن بعد ذلك تعاملت معه بشكل طبيعي، بل وصورت معهم مقاطع فِيْديو مضحكة”.

وتابعت ميان السيد أن شخصيتها جعلتها قادرة على مواجهة أي شيء “شخصيتي القوية ضد أي ترهِيْب. أحب الناس والجمهُور معي ولا أحاول أن أصبح شخصية أخرى”.

يشار إلَّى أن آخر أعمال الفنانة الشابة ميان السيد مسلسل “الاختيار 3” الذي عرض فِيْ السباق الرمضاني الماضي، بطولة كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وأحمد السقا، وخالد زكي، وياسر. جلال، والعديد من الفنانين، وتأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي. .