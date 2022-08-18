مايان السيد تثير قلق متابعيها بكدمات على يدها

طمأنت الفنانة المصرية الشابة ميان السيد جمهُورها بعد القلق الذي أصابهم فِيْ خلفِيْة الصور التي نشرتها مؤخرًا عبر حسابها على Instagram، والتي ظهرت فِيْها علامات كدمات وجروح كبيرة على يدها.

تداول أنصار السيد الصور التي نشرتها عَنّْ رحلتها إلَّى الولايات المتحدة، متسائلين عَنّْ سبب تلك الكدمات والإصابات، حيث تمنى البعض أنها تعرضت لاعتداء أو شيء من هذا القبيل.

خرجت ميان السيد، 24 عامًا، مع معجبيها وأنصارها لتوضيح حَقيْقَة الكدمات الحمراء على يدها، حيث قالت فِيْ منشور عبر ميزة الستوري “لكل من يسأل، لا تقلق، لدي وحمة على ذراعي من الشمال، ولدت بها.

ظهرت مايان فِيْ الصور بفستان من قطعتين كشف الحجاب الحاجز وكتفِيْها، وعلقت عليها قائلة “نيويورك سرقت قلبي. ارتديت مجموعتي المايوزا من مجموعتي مع brantu_official وحصلت على الكثير من الثناء عليها. “هُو”.

أطلق ميان السيد مجموعة أزياء صيفِيْة من تصميماته أطلق عليها اسم “برانتو”. حظي المظهر بتفاعل واسع من زملائه وأصدقائه من خلال تطبيق مشاركة الصور والفِيْديو الشهِيْر.

يشار إلَّى أن الفنانة المصرية الشابة كشفت، خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان، فِيْ برنامج “دي إم سي” المسائي، تفاصيل دورها فِيْ فِيْلم “بضع ساعات فِيْ اليوم” بطولة مي عمر ومحمد آل. الشرنوبي، هشام ماجد، هنا الزاهد، أحمد السعدني، ناهد السباعي، أسماء جلال.

الفِيْلم من تأليف الكاتب محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.

يشار إلَّى أن ميان السيد شاركت فِيْ مسلسل “الاختيار 3” الذي عُرض فِيْ رمضان 2022، وحقق مشاهدات قياسية وقت عرضه، وهُو من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج. بواسطة Sinergia.

ويشارك فِيْ بطولة المسلسل أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوي، صبري فواز، بيومي فؤاد، عبد العزيز مخيون، جمال سليمان، محمد رياض، هشام إسماعيل، خالد. زكي.

كَمْا شارك فِيْ النجوم “الاختيار 3”. محمود البزاوي، شريف خيرالله، أمير المصري، إيمان العاصي، هِيْدي كرم، سمر مرسي، نور محمود، عصام السقا، والعديد من ضيوف الشرف من الحلقات.