مايان السيد تدخل عالم تصميم الأزياء بمجموعة صيفية، تعد مايان السيد إحدى أبرز الشخصيات المصرية المعروفة حيث أنها شاركت في العديد من الأعمال الفنية الرائعة، والتي حققت من خلالها على شهرة واسعة جدا بفترة قصيرة، حيث أنها في الأونة الاخيرة انتشر ترند عبر السوشيال ميديا، مايان السيد تدخل عالم تصميم الأزياء بمجموعة صيفية، وذلك بالتعاومن مع أحد المتاجر الملابس الكبيرة عبر الانترنت، وسنتعرف بشكل أكبر على مايان السيد.

من هي مايان السيد ويكيبيديا

تعد مايان السيد شخصية مصرية الأصل، كما انها تبلغ من العمر 24 سنة، وتعد فنانة صاعدة جدا رغم صغر سنها، تدرس التمثيل والمسرح في الجامعة الأمريكية، حيث أنها شاركت في العديد من الأعمال الفنية في مجال التمثيل ، ومن أبرز مشاركتها في مسلسل أبو البنات ومسلسل ظل الرئيس، وحققت من خلاله على شهرة واسعة جدا في الساحة الفنية، وبفضل أدائها الرائع والمتميز أصبحت مطلب فني للكثير من المخرجين في عالم الدراما، كما وطلب منها المخرج السوري حاتم علي المشاركة في دور مسلسل كاته امبارح، وكان سبب أساسي في شهرتها الفنية. حيث استقطبت شهرتها بالدخول الى عالم التصميم والأزياء.

مايان السيد السيرة الذاتية

استطاعت مايان السيد أن تثبت نفسها بمجال التمثيل حتى أصبحت محط اهتمام الكثير، حيث يتساءل الكثير حول السيرة الذاتية الخاصة بالفنانة مايان السيد:

الاسم الكامل: مايان السيد.

اسم الشهرة: مايان السيد.

تاريخ الميلاد: 1997.

مكان الولادة: مصر.

العمر: 24 عاماً.

التحصيل العلمي: طالبة كلية مسرح وتمثيل.

المدرسة الأم: الجامعة الأمريكية في القاهرة.

الزوج: غير متزوجة

الجنسية: المصرية.

الديانة والاعتقاد: الإسلام.

العمل: ممثلة.

مايان السيد تدخل عالم تصميم الأزياء بمجموعة صيفية

بينت الفنانة مايان السيد أنها ستجرب عالم تصميم الأزياء بمجموعة صيفية من تصميمها ، بالتعاون مع متجر لبيع الملابس النسائية عبر الإنترنت. ونشرت مايان السيد ، صوراً للملابس التي صممتها على حسابها على إنستجرام ، وأظهرت صورتها مع فتاتين أخريين.وتعليقًا على الصور ، كتبت مايان السيد: “نظرة سريعة على مجموعتي الجديدة بالتعاون مع BRANTU ، يسعدني جدًا مشاركة تصميماتي معك ، أردت أن تكون كل القطع ممتعة للصيف ، ويمكنني ذلك “انتظر حتى أراك تلبسها”.

تعد مايان السيد أحد الشخصيات المصرية التي حققت نجاح واسع في عالم الفن رغم صغر سنها، كما أنها شاركت في الكثير من الأعمال الفنية في مجال التمثيل، وفي الأونة الاخير نشرت مايان السيد أنها تدخل عالم تصميم الأزياء بمجموعة صيفية