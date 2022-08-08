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مايان السيد تعلن تصميمها أزياء خاصة بملابس البحر كل قطعة شبهِيْ

كتب newsaفي آخر تحديث
مايان السيد تعلن تصميمها أزياء خاصة بملابس البحر كل قطعة شبهِيْ

أعربت الفنانة المصرية الشابة ميان السيد عَنّْ سعادتها بأن تعيش تجربة جديدة بعد اختيارها لدخول عالم تصميم الأزياء.

أعلن السيد عَنّْ تصميمه لمجموعة ملابس السباحة بالتعاون مع متجر إلكتروني رائد.

واستقطبت الفنانة المصرية متابعيها بنشرها بعض الصور لهذه الفرقة التي ظهرت فِيْها برفقة فتاتين، وعلقت عليها قائلة “خبازي يعمل على مشروع ليجمع لي مجموعة من الملابس”.

وأكدت أنها كانت متحمسة للغاية لمشاركة تصميمات تشبهها كثيرا، وعلقت قائلة “كنت متحمسة لأن كل قطعة منها كانت تشبهني وشبهك، وأتطلع إلَّى رؤية صورك فِيْ المجموعة الجديدة … استعد . “

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تفاعل المؤيدون مع حركة ميان السيد الجديدة، متمنين له التوفِيْق فِيْ تجربته الجديدة، خاصة وأنهم معتادون على تألقه فِيْ الأدوار التي يجسدها.

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وأشارت متابعة إلَّى أن مايان انضمت إلَّى زميلتيها سلمى أبو ضيف ودينا الشربيني اللتين دخلت مجال الموضة مؤخرًا من خلال الاهتمام بإطلالات من عرض أزياء أقيم فِيْ الساحل الشمالي.

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من جهتها كشفت ميان السيد عَنّْ الشخصية التي أدتها فِيْ فِيْلمها الجديد “ساعات قليلة ويوم واحد”، حيث أشارت إلَّى أنها تؤدي دور امرأة تعاني من مرض عصبي يؤثر على تواصلها مع أقاربها.

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ويشارك الفنانة السيد فِيْ بطولة، بطولة، وآخرين من تأليف محمد صادق وصادق والإخراج للحليب.

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كَمْا يستعد ميان السيد للمشاركة فِيْ فِيْلم جديد لم يتم الكشف عَنّْ تفاصيله، لكنه أكد أنه ينتمي إلَّى نوع الأفلام الرومانسية الكوميدية.

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة الشابة أنها تعرضت لمضايقات مرتين، إحداهما كانت من قبل ممثل – لم تذكر اسمه – فِيْ بداية مشوارها الفني، فِيْ وقت أكدت فِيْه أنها كانت تفكر فِيْ المغادرة. التمثيل. بشكل دائم عَنّْ الإهانات التي تلقاها من رواد “السوشيال ميديا”.

أثناء وصولها، قالت كضيفة فِيْ البرنامج التلفزيوني “DMC” “فِيْ المرة الأولى التي قام فِيْها شخص ما بتخويفِيْ، كنت فِيْ المدرسة وقال أحدهم تعال، سأوصلك إلَّى شقتي وعلى شجرة عيد الميلاد “.

وذكرت الفنانة المصرية أن الحادثة الثانية التي تعرضت فِيْها لمحاولة مضايقة كانت فِيْ بداية مشوارها الفني فِيْ عالم الفن، مضيفة “حاولت الفنانة مضايقتي فِيْ البداية فِيْ الفن وقالت لي تعال، نحن درس اوراقنا معا وحاول مضايقتي ولم اواجهه “.

وعبر ميان السيد، 24 عاما، عَنّْ أسفه لعدم مواجهته الفنانة بفعله، ولم يطلع المخرج وهِيْئة الإنتاج على العمل الذي كانوا يعدونه، مؤكدا أنه يحاول نسيان هذا الأمر.