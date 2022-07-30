مايان السيد تكشف عَنّْ تعرضها للتحرش من قبل فنان.. ولهذا فكرت بالاعتزال

كشفت الفنانة الشابة ميان السيد، عَنّْ تعرضها لمضايقات مرتين، إحداهما من قبل ممثل – لم تذكر اسمه – فِيْ بداية مشوارها الفني، فِيْ وقت أكدت فِيْه أنها فكرت فِيْ ترك التمثيل بشكل دائم بسبب من الإهانات التي تلقاها رواد “السوشيال ميديا”.

أثناء وصولها، قالت كضيفة فِيْ البرنامج التلفزيوني “DMC” “فِيْ المرة الأولى التي قام فِيْها شخص ما بتخويفِيْ، كنت فِيْ المدرسة وقال أحدهم تعال، سأوصلك إلَّى شقتي وعلى شجرة عيد الميلاد “.

وذكرت الفنانة المصرية أن الحادثة الثانية التي تعرضت فِيْها لمحاولة مضايقة كانت فِيْ بداية مشوارها الفني فِيْ عالم الفن، مضيفة “حاولت الفنانة مضايقتي فِيْ البداية فِيْ الفن وقالت لي تعال، نحن درس اوراقنا معا وحاول مضايقتي ولم اواجهه “.

وعبر ميان السيد، 24 عاما، عَنّْ أسفه لعدم مواجهته الفنانة بفعله، ولم يطلع المخرج وهِيْئة الإنتاج على العمل الذي كانوا يعدونه، مؤكدا أنه يحاول نسيان هذا الأمر.

وقال إنه فكر منذ فترة فِيْ اعتزاله التمثيل بشكل مؤكد، وليس فقط من منصات “التواصل الاجتماعي”، بعد الهجوم الذي وجهه عليه بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والشتائم والكلمات الغريبة والمجنونة التي قالها. حصل.

وأوضحت السيد أن ما تعرضت له كان بسبب مقطع فِيْديو نشرته على حسابها على Instagram، والتعليقات حوله كانت غريبة ومؤلمة لدرجة أنها تأثرت وكادت تبكي عَنّْد الحديث عَنّْ هذا الأمر.

ولفتت إلَّى أنها تواصلت مع أحد أصدقائه وأخبرته عَنّْ اعتزاله الفن، لكنه نصحها بعدم اتخاذ هذا القرار، مشيرة إلَّى أنها ليست غاضبة من النقد أو الكلام المبتذل، وإنما من العبارات الفاضحة وغير المقبولة.

كشفت ميان السيد، أن عائلتها متواجدة على “مواقع التواصل الاجتماعي” وأنها تصنع بعض الفِيْديوهات وتنشرها على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

كَمْا أعلن السيد عَنّْ مشاركته فِيْ فِيْلمين جديدين أحدهما بعَنّْوان “ساعات قليلة فِيْ يوم” مع هشام ماجد وأحمد السعدني وخالد أنور وهانا الزاهد ومي عمر، والفِيْلم الآخر هُو. لا يزال فِيْ طور التحضير.