مايا دياب تطالب بإعدام مغتصب الأطفال بلبنان.. وتأسف على تجريم المثلية

شاركت الفنانة مايا دياب، فِيْ وقفة احتجاجية فِيْ بيروت، لجماعات مدنية ومنظمات محلية، للتنديد بالجريمة المروعة التي ارتكبها من يسمى الياس ضاهر فِيْ بلدة القاع بلبنان، حيث اغتصب أكثر من عشرة أطفال. من كلا الجنسين.

وظهرت الفنانة اللبنانية فِيْ مقطع فِيْديو متداول، ألقت كلمة خلال الوقفة الاحتجاجية، مؤكدة على أهمية تجريم فعل “الضاهر” وإنزال أقسى العقوبة عليه، داعية إلَّى إعدامه وإعدام كل من يلقونه. الحماية. .

وقالت مايا دياب “ماذا يقول المجتمع عَنّْ هذه الجريمة، أليس هذا شذوذاً أشعر بالخجل من وجود مجتمع عربي يجرم المثلية الجنسية عام 2022”.

احتلت جريمة ضاهر مواقع التواصل الاجتماعي فِيْ لبنان، حيث أظهرت التحقيقات أنه كان يقوم بإدخال المخدر فِيْ عصير لضحايا أطفاله، ثم يقوم بأفعال جنسية مشينة عليهم وتصويرهم تحت تأثير المخدر.

ورفع المشاركون فِيْ الوقفة الاحتجاجية أمام قصر العدل فِيْ بيروت شعارات تؤكد معارضتهم للسلطة التي تحمي المغتصب وتبرر قتل النساء، وترفض مقولة “اضرب الحبيب زبيب”.

جاء هذا الموقف فِيْ ظل محاولات إنهاء مسلسل اغتصاب رجل عسكري متقاعد فِيْ الخمسينيات من عمره الياس الضاهر من بلدة القاع بمحافظة بعلبك – الهرمل.

وقال مصدر أمني فِيْ بيانات صحفِيْة “يمكن للجهات الرسمية إصدار بيان حول الجريمة، لكن الأرقام الخاصة بعدد الأطفال الذين تعرض لهم ضاهر ليست عشرين، والذين تقدموا بشكوى ضده خمسة .. مع أسرهم”. “

وأضاف المصدر نفسه، أن “الضاهر لم يغتصب جميع الأطفال، بل كان أفعالاً مخلة بالآداب ومضايقات، ولم يصور أفعاله، وقام والديه بتخديرهم، ثم أساء إلَّى أعراضهم”.

ما صدم الناس أن سلوك ضاهر لم يشر قط إلَّى أنه “مغتصب طفل”، لأنه كان شخصًا مسالمًا، واعتبره كل من فِيْ القرية شخصًا “غبيًا”، لأنه غالبًا ما كان يرافقه أطفال ومراهقون دون السن القانونية. عشرين. وليس الناس فِيْ سنه حسب روايات الوالدين.