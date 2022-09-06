مايا دياب تعلق على مشاكل الفنانين.. وتتحدث عَنّْ خلافها مع أصالة

أعربت الفنانة اللبنانية مايا دياب عَنّْ استيائها من المشاهِيْر والنجوم الذين يتصدرون عَنّْاوين الأخبار بمشاكلهم العامة، مشيرة إلَّى أن الوضع تفاقم فِيْ ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.

قالت مايا دياب خلال مقابلة مع برنامج “المطلع بالعربية” إنها تأمل أن ينقلب الفنانون على فن حقيقي، مؤكدة أن العالم لا يستحق كل هذه المشاكل، خاصة بعد ما يراه المرء من أمراض ووفِيْات فِيْ صغره. . سنوات.

ولفتت مايا إلَّى أن الأزمات علمتها أن تعيش بسلام يوما بعد يوم، مشيرة إلَّى أنها تعيش الآن أجمل أيامها.

قالت “الموضوع بقي منتشرا وكثير جدا. كل يوم نتصدر عَنّْاوين المشاكل. ممنوع! هِيْا نصنع الفن، وما أراه كل يوم من أمراض وحروب وموت يعلمني أن أعيش بسلام .. . وأنا أعيش حاليًا أفضل سنواتي. “

على عكس مايا وأصالة

وبشأن خلافها مع الفنانة السورية أصالة، كشفت مايا أنها تريد أن تبقى القضية بينها وبين أصالة فقط، حيث لم تكشف أو تدلي بأي تصريح عَنّْ أزمتها، مشيرة إلَّى أن ما حدث بينهما يحدث مع جميع الأصدقاء. يقول “كنا أصدقاء مقربين جدًا وبين الأصدقاء نرى القصص. . لقد أصبحت وظيفة وأصبحت بعدًا، وهذه وظيفة عادية، لكني لا أحب أنها لقب المركز الأول “.

وفِيْ وقت سابق، نفت الفنانة اللبنانية أي علاقة لها بالفنانة السورية أصالة نصري، مشيرة إلَّى أن علاقتهما انتهت بعد أن جمعتهما صداقة قوية.

وعلق دياب “مع أصالة بطلة صداقة، فِيْ صداقة مع أهالي تانين. موضوعاتي الشخصية والخاصة منفتحة على العالم، لا صداقة ولا قصص أخرى، وهذا الموضوع كان مسكرًا لفترة طويلة”.

من ناحية أخرى، تحدثت مايا عَنّْ صداقتها مع دينا الشربيني، قائلة خلال مقابلة إعلامية إن صداقتهما تمتد 13 عامًا، حيث وصفت دينا بأنها أخت، وأشادت بروحها وشخصيتها الرائعة، وتمنى لها السعادة. والنجاح.

وعلى الصعيد الفني، أصدر دياب أحدث أعماله الغنائية “عيش أفضل السنوات”، من تأليف أمير تيماء، وألحان مدين وتوزيع هادي شرارة، قبل أشهر على موقع يوتيوب فِيْديو.