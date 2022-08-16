مايا دياب صداقتي بأصالة انتهت.. وعلاقتي بدينا الشربيني قوية

نفت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، أي علاقة لها بالفنانة السورية أصالة نصري، لافتة إلَّى أن علاقتهما انتهت بعد أن حافظتا على صداقة قوية للغاية.

وعلق دياب “مع أصالة بطلة صداقة، فِيْ صداقة مع أهالي تانين. موضوعاتي الشخصية والخاصة مفتوحة على العلم لا صداقة ولا قصص أخرى، وهذا الموضوع مسكر منذ فترة طويلة”.

من جهة أخرى، تحدثت مايا عَنّْ صداقتها مع دينا الشربيني، وقالت خلال مقابلة مع برنامج “عرب وود”، إن صداقة قوية بينهما مستمرة منذ 13 عامًا، وصفتها بـ “الأخوة”، وأشاد بروعة روح الشربيني وشخصيته، وتمنى له السعادة والتوفِيْق.

وبالعودة إلَّى الخلاف بين مايا وأصالة، امتنعت الفنانة اللبنانية عَنّْ التعليق على أسباب خلافها مع صديقتها السابقة أثناء دعوتها إلَّى برنامج “العرابة” العام الماضي، مشيرة إلَّى أن أخلاقها لا تسمح لها بالتحدث. حوله. سمة.

وأوضحت حينها أنه إذا قررت أصالة أن تخرج وتتحدث عَنّْ الأمر، فإنها ستتحدث بدورها قائلة “إذا خرجت للحديث عَنّْ ذلك، فسأتحدث.

يشار إلَّى أن العلاقة بين الفنانتين كانت قوية للغاية، فقد دعمت مايا صديقتها أصالة أثناء طلاقها من المخرج الفلسطيني المصري طارق العريان، كَمْا كانت حاضرة فِيْ إحدى حلقات برنامجها “سولا”، وزاروا باستمرار.

وكان حبهم لبعضهم البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي واضحًا، حيث عبرت أصالة عَنّْ حبها لمايا فِيْ تعليق كتبته “مايا من الناس الذين ليس لديهم الكثير، الكل يعرفها وهُو قريب منها. قلبها له، روحها فرحة، هِيْ رجل نبيل وصديقة، أحبها كثيرًا وأنا فخورة بصداقتها.

جاء رد مايا من خلال نشر سلسلة من الصور التي جمعتها بشكل أصلي، وعلقت قائلة “سولا هِيْ أحد الأصول، طفلة، ولديك كل خصائص الطفولة التي نعشقها مع الأطفال. لعائلتك دائمًا، يا رب”.

من جهة أخرى، أقامت مايا دياب حفلاً غنائياً فِيْ مدينتها بيروت، وأضاءت الأجواء بأغانيها، معبرة عَنّْ سعادتها فِيْ فِيْديو شاركته بالحفل عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت “بيروت، أنت فرحة ورائعة”. الفرح. أنت داعم وأنت سبب النجاح، أنت قوة وأنت تتعلم، نتعلم كَيْفَ نعيش ونستمر ونقاتل ونبقى دائمًا هناك لأمسية لا تنسى فِيْ بلدي لبنان “.