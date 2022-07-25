مايا رعيدي تمنيت لو أن ولايتي كَمْلكة جمال سنة فقط.. ولم أتأثر بالانتقاد

أعربت ملكة جمال لبنان 2022 ماريا رعيدي عَنّْ سعادتها بتسليمها ملكة جمال لبنان ياسمينة زيتون، مشيرة إلَّى أنه ستكون هناك تغييرات جذرية فِيْ لبنان.

وكشفت رعيدي، خلال مقابلة مع “العرب اليوم”، أنها استيقظت فِيْ يوم حفل التتويج معتقدة أن فتاة أخرى سوف تستيقظ وتغيرت حياتها بإنهاء المكالمة قائلة “كنت سعيدة لأنني سألتقي الجديدة. . ” المشاركون الذين تنافسوا على لقب ملكة جمال لبنان 2022 “.

وأضافت “لم أفكر قط فِيْ إطالة فترة لقبي، لأن الكثير من الأشياء حدثت خلال هذه الفترة. كنت أرغب فِيْ محوها وتحديد فترة ولايتي بسنة واحدة، مثل الملكات الأخريات “.

وتابعت قائلة إنها لم تتأثر أبدًا بحملة النقد التي تعرضت لها بعد نشر صورها فِيْ ثياب البحر أو غيرها من الملابس القصيرة، وعلقت قائلة “أنا واثقة من نفسي ولا أمانع فِيْ الانتقاد”.

يذكر أن مايا رعيدي احتفظت بلقب ملكة جمال لبنان لثلاث سنوات متتالية، بعد أن عجزت اللجنة المنظمة لحفل انتخاب ملكة الجمال عَنّْ تنظيم الحفل بسبب انتشار وباء كورونا وتدهُور الأوضاع فِيْ لبنان.

وأشار رعيدي إلَّى أنه تم تمديد ولايته بسبب الظروف القاسية فِيْ لبنان، لكنه حاول التعامل مع هذه المشكلة بطريقة إيجابية، وعلق قائلاً “أنا أفكر فِيْ كَيْفَِيْة تأثيرها علي وكَيْفَ يمكنني استخدام منصتي لإيصال فكرتي. . “