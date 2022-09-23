مايكون يكشف كواليس النصر “السرية”.. آل سويلم وبيتروس

كشف النجم البرازيلي مايكون بيريرا، عَنّْ بعض المشاهد السرية داخل غرفة نادي النصر، خلال فترة وجوده مع فريق كرة القدم الأول.

انضم مايكون للفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم فِيْ يناير 2022 قادما من نادي جلطة سراي التركي قبل مغادرته رسميا فِيْ يوليو 2022.

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على مدار عامين ونصف، لعب النجم البرازيلي 72 مباراة رسمية مع كاستيلو العلم فِيْ مختلف المسابقات المحلية والأجنبية.

* خلف كواليس ما السر بنادي النصر ..

واعترف مايكون، فِيْ تصريحات لـ “يو أو إل” البرازيلي، بأنه لقي استقبالًا جيدًا، منذ أول يوم له، داخل نادي النصر.

على الرغم من ذلك، أكد مايكون بيريرا أنه لم تكن تربطه صداقة كبيرة بنجوم فريق كرة القدم الأول، حتى التقى بمواطنه بيتروس.

وأضاف “فِيْ الفوز … عاملوا بيتروس كقائد، داخل وخارج الملعب، حيث سمعت كلمته، كثيرًا”.

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وأوضح النجم البرازيلي أنه من خلال بيتروس أصبح صديقا لجميع لاعبي الفريق سواء المحترفِيْن أو المحليين.

مايكون تحدث عَنّْ حادثة طريفة تعرض لها مع نادي النصر .. قال “ذات يوم شغلت الموسيقى فِيْ غرفة خلع الملابس … لكنهم طالبوا بإيقافها على الفور، لأن هناك إداريًا ولاعبًا فِيْ الفريق لا يحبون الأغاني”.

وعَنّْ مستوى اللاعبين السعوديين أكد مايكون أن لديهم قدرة عالية جدا لكنهم يفتقرون إلَّى الجانب المادي. حيث لم يتدربوا أبدًا فِيْ صالة الألعاب الرياضية.

ولم ينس اللاعب الحديث عَنّْ سعود السويلم الرئيس الأسبق لنادي النصر. مؤكدا أنه لعب مع نجوم الفريق لعبة “فِيْفا” حيث رفض منحهم جوائز خاصة للفوز بالمباريات الكبيرة. مثل الهلال ديربي.

اختتم مايكون بيريرا كلماته ؛ قائلا، “فِيْ بعض الأحيان … نحصل على المزيد من المكافآت بعد الفوز على الأندية الأصغر فِيْ الدوري أكثر مما نحصل عليه بعد الفوز على أفضل الفرق.”