ما أسباب ارتفاع أسعار المحروقات فِيْ المغرب.. الحكومة تفصح

على الرغم من انخفاض أسعار النفط على المستوى العالمي، إلا أن أسعار المحروقات لا تزال تسجل أرقاما قياسية فِيْ المغرب .. ما هِيْ الأسباب

وأرجع مصطفى بيتاس المتحدث الرسمي باسم الحكومة ذلك إلَّى مجموعة من الحقائق فِيْ مقدمتها ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدرهم المغربي.

وأوضح أن المملكة المغربية دولة غير منتجة للنفط، أي أن جميع احتياجاتها من هذه المادة مستوردة من الخارج، لذلك نتأثر بشكل مباشر بصعودها أو هبوطها.

وأكد أن هذه المواد شهدت فِيْ النصف الأول من الشهر الجاري تراجعا بنسب متفاوتة.

ومع ذلك، قال إن هناك حداثة أخرى، وهِيْ أن الدولار يتحرك فِيْ اتجاه صعودي.

وتابع “هذه حَقيْقَة يعرفها الجميع، لأن ارتفاع الدولار يؤثر بشكل مباشر على الأسعار أثناء الاستيراد”.

وأوضح أن تركيبة أسعار المحروقات فِيْ المملكة معروفة، وتتكون من ثلاثة أجزاء أساسية، وهِيْ السعر الدولي، أي سعر المحروقات فِيْ مكان الإنتاج، إضافة إلَّى مجموعة الرسوم والضرائب التي هِيْ تنطبق عليهم، بحيث يبقى جزء صغير متعلقًا بالهامش.

وأوضح أن أسعار الوقود فِيْ الدولة تشكل 61 فِيْ المائة من السعر الدولي، و 31 فِيْ المائة من الضرائب والرسوم المطبقة، و 4 فِيْ المائة المتبقية للتوزيع والأقساط.

ومن أسباب هذا الارتفاع عامل آخر وهُو بحسب الوزير تراجع الاستثمارات فِيْ مجال التكرير.

وأكد بيتساس أنه فور انخفاض الأسعار على المستوى العالمي، تم تخفِيْض مستوى الأسعار فِيْ مختلف محطات الوقود فِيْ المملكة.

وطالب المتحدث فِيْما بعد شركات توزيع المحروقات بتنفِيْذ هذه التخفِيْضات وفق القوانين النافذة. لأن ذلك يتعلق بالقدرة الشرائية للمواطن على حد تعبيره.

وأكد بيتساس أن الحكومة التي ينتمي إليها تستمع إلَّى كل التعبيرات من أي نوع، وتستمع إليها باهتمام شديد.

وأوضح أن المملكة تبذل قصارى جهدها للتفاعل والاستجابة واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تقليل عدد من المواد التي عرفت طفرات.

وأضاف بلادنا لديها ثابت أساسي يضاف إلَّى الثوابت الثلاثة وهُو الخيار الديمقراطي، وقد أجرت بلادنا انتخابات نزيهة وشفافة بشهادة جميع المنظمات الدولية. البرلمان، وفِيْ الأفق يعمل على تفعيل برنامج الحكومة “.

وقال “لن أذكر ما فعلته الحكومة على عدة مستويات، منها دعم المهنيين وزيادة مخصصات صندوق المقاصة”، مشيراً إلَّى أن “بلادنا بحاجة إلَّى توسيع سياسة الاستهداف الخاصة بها، من خلال الدعم المباشر للأسر المحتاجة. “