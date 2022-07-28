ما اسم مقهى غازي الذيابي قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤال ما اسم مقهى غازي الذيابي ، والذي جاء بعد ظهور إنتشار خبر زواج غازي الذيابي وهو من الشخصيات الذيت تميزوا بالشهرة والشخصيات التي اثارت الهام الجميع والذي ساعده على تكوين قاعدة جماهيرية في الخليج العربي إتقانه الشعر ، تابعوا معنا .

من هو غازي الذيابي

غازي الذيابي شاعر سعودي وصانع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي. ولد بمحافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية. اشتهر بعمله التطوعي بالإضافة إلى تكوين قاعدة جماهيرية عبر المواقع الافتراضية. خلال تشجيع والده له، ظهر لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2017 م بعد مشاركته في برنامج “رصيدك من الشعر”. ومنذ ذلك الحين بدأ غازي في نشر مقاطع فيديو شعرية جعلته ذائع الصيت.

سيرة غازي الذيابي

يعتبر غازي الذيابي من أشهر الشعراء على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أبرز المعلومات المتعلقة بحياته الشخصية ما يلي

الاسم الكامل غازي ربيع الذيابي.

اسم الأم مزنة المطيري.

اسم الأب ربيع الذيابي.

الاسم المستعار غازي الذيابي.

الإسم المستعار أبو ربيع.

تاريخ الميلاد ولد غازي في ثمانينيات القرن الماضي.

مكان الميلاد الطائف، المملكة العربية السعودية.

مكان اقامته يسكن في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

جنسيتي سعودية.

الدين والمعتقد على الدين الإسلامي.

الحالة العائلية متزوج.

اسم الزوجة والجنسية غيداء سهيل – سعودي الجنسية.

المؤهلات العلمية بكالوريوس أحياء عامة، كلية العلوم والآداب، جامعة الطائف.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى يجيد اللغة الإنجليزية واللهجة السعودية.

العمل شاعر وناشط وصانع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

سنوات نشاطها بدأت نشاطها من عام 2017 م حتى الوقت الحاضر.

ما اسم مقهى غازي الذيابي

اسم مقهى غازي الذيابي هو كولان سويت كوفي. وقسم خاص بالنساء، بينما يتألف العاملون في المقهى من رجال ونساء، حيث يعمل الكادر الرجالي في قسم الرجال، والكادر النسائي متخصص في العمل في القسم الآخر للسيدات، مع خدمة طلبات الحجز من خلال الصفحة الرسمية للمقهى على انستجرام.

غازي الذيابي انستغرام

غازي الذيابي لديه حساب رسمي عبر انستجرام، وقد وصل عدد متابعيه إلى أكثر من 300 ألف متابع، يوثق من خلاله بعض الجولات والمغامرات التي يقوم بها، بالإضافة إلى عمله الخيري والتطوعي، والصور. أثناء المشاركة في مسابقة زيادة رصيدك، ويمكنك متابعة غازي الذيابي عبر حسابه على انستجرام “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف ما اسم مقهى غازي الذيابي ، و حساب غازي الذيابي انستغرام ، وسيرة الذاتية لغازي الذيابي .