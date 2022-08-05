ما اسم والد هادية غالب وأهم المعلومات عنه

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من هي هادية غالب من ويكيبيديا

هادية غالب مدوّنة ورائدة أعمال وعارضة أزياء مصرية. ولدت في جمهورية مصر العربية في الثلاثينيات من عمرها. بدأت هادية حياتها المهنية في مجال الموضة والأزياء ثم تحولت إلى التصميم. تقدم هادية أحدث الصيحات في مجال عروض الأزياء والمكياج وتسريحات الشعر وكل شيء عن المرأة، حصلت على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. ثم التفت إلى الموضة وعملت في هذا المجال لعدة سنوات

سيرة هادية غالب

تعتبر هادية غالب من أشهر الشخصيات في مجال الموضة والأزياء، ومن أبرز المعلومات المتعلقة بسيرتها الذاتية ما يلي

الاسم الكامل هدية طارق صادق غالب.

الاسم المستعار هدية غالب.

تاريخ الميلاد ولدت في 20 يناير 1996 م.

مكان الميلاد جمهورية مصر العربية.

مكان الاقامة دبي / الامارات العربية المتحدة.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الاطفال لا يوجد.

الجنسية مصري.

العمر 26 سنة.

المؤهلات العلمية حصلت على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

الدين والمعتقد مسلم.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى يجيد اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

ما اسم والد هادية غالب

والد هادية غالب هو طارق صادق غالب، مهندس ورجل أعمال يحمل الجنسية المصرية. نشأ في جمهورية مصر العربية ومن المرجح أن يكون في الستينيات من عمره. عمل المهندس طارق في عدة دراسات في مجال البرمجيات وكان من الرواد في هذا المجال. بدأ حياته المهنية منذ تأسيس الشركة، وعندما افتتح هذه الشركة، لم يكن لديه مال حتى لشراء جهاز كمبيوتر خاص به. ورغم ذلك واصل حياته العملية حتى أصبح من أشهر رجال الأعمال في جمهورية مصر العربية.

شقيقة هادية غالب

شقيقة هادية غالب هي ليلى غالب، مصممة أزياء، وتحب الرقص على الهيب هوب، من أصل مصري. تعمل ليلى حاليًا كمدربة رقص هيب هوب مع الموسيقى. كانت تحب الرقص منذ أن كانت طفلة صغيرة، حيث كانت تمارس هذه الهواية مع صديقاتها في الأماكن العامة. احتفلت سيدة الأعمال هادية الصغرى، التي ظهرت معها في العديد من الصور عبر حساباتها الرسمية، بزفافها في السنوات الأخيرة، معربة عن فرحتها الكبيرة مع تمنياتها بحياة سعيدة.

من هو زوج هادية غالب

هادية غالب زوج جيمي تقي الدين رجل أعمال لبناني ويقيم حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة. سيدة الأعمال هادية خلال فترة حجر كورونا، وتطورت بينهما قصة حب طويلة، تقدم لها في يناير 2022 م، حيث أعد لها حفلة أسطورية في عيد ميلادها.

حسابات رسمية هادي غالب

هادية غالب لها العديد من الحسابات الرسمية، يليها ملايين المعجبين في الوطن العربي، وحساباتها الرسمية كالتالي

يمكنكم متابعة هادية غالب على حسابها على انستجرام.

يمكنكم متابعة هادية غالب على حسابها على تويتر.

وفي الختام نكون تعرفنا على ما اسم والد هادية غالب وأهم المعلومات عنه ، و الحسابات رسمية هادي غالب ، و من هو زوج هادية غالب ، ومن هي شقيقة هادية غالب ، وهي من أشهر الشخصيات في مجال الموضة والأزياء .