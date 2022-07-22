ما الاختلاف بين النسبه الموزونه والمؤهله ، في ظل التسائلات حول التعرف على الطريقة التي يتم من خلالها حساب النسبة الموزونة من جامعة لاخرى ، وذلك عند العديد من الجامعات داخل المملكة العربية السعودية ، كما أنه يتم حساب النسبة الموزونة و المؤهلة من قبل ابناء الثانوية العامة في المملكة السعودية وذلك لمعرفة الكليات والجامعات التي يمكنهم من بعد ذلك الإنضمام إليها بعد انتهاء المرحلة الثانوية وسنشرح لكم ما الاختلاف بين النسبه الموزونه والمؤهله ، تابعوا معنا .

حاسبة النسبة المرجحة

لطالما كانت عملية حساب النسبة المرجحة عقبة بالنسبة للبعض ؛ نظرًا لأن العمليات الحسابية لها أولويات بين الجمع والضرب، فقد تختلف النتائج ؛ لذا فإن الحل المضمون لمعرفة النسبة الموزونة وحسابها يكون باتباع الخطوات التالية

اكتب ما يلي على الآلة الحاسبة GPA x 3.

احتفظ بالرقم على ورقة خارجية.

يتم كتابة درجة الإنجاز × 4 على الجهاز.

احتفظ بالرقم الناتج.

اكتب درجة الإمكانيات × 3، ويضاف حاصل الضرب إلى حاصل ضرب العمليتين الأوليين، ويكون الناتج النهائي هو النسبة الموزونة.

حساب النسبة المؤهلة

تختلف النسبة المئوية المؤهلة التي تطلبها الجامعات، والتخصصات داخل الجامعة نفسها تتطلب نسبًا مؤهلة مختلفة، وطريقة حسابها هي نفسها طريقة حساب النسبة المرجحة، لكن الفرق بين النسبة المرجحة والمؤهلة يكمن في الجودة وليس الكمية، وبالتالي فإن طريقة حسابها تكون من خلال المعادلة التالية

(المعدل التراكمي للمدرسة الثانوية × 0.30) + (درجة التحصيل × 0.40) + (درجة القدرة × 0.30).

ما الفرق بين النسبة المرجحة والنسبة المئوية المؤهلة

يتم شرح الفرق بين النسبة المرجحة والنسبة المؤهلة باختصار من خلال الجدول التالي

قارن النسبة المرجحة النسبة المئوية المؤهلة الجنس للطلاب والطالبات للطالبات التخصصات يتم احتسابه في التخصصات الصحية يحسب في التخصصات غير الصحية

وتجدر الإشارة إلى أن عمادات القبول في الجامعات لا تنظر في وقت إدخال الطلب في عملية الترشيح، وإنما تنظر فقط في النسب المؤهلة والمرجحة، وفي حال تساوي الطلاب في عملية المقارنة بينهم، قد تدخل عوامل أخرى في الاعتبار.

الفرق بين النسبة الموزونة والنسبة المعقدة

بعد تحديد الفرق بين النسبة المرجحة والمؤهلة نوضح أن هناك كليات وجامعات تشترط النسبة المركبة وهي نفس النسبة الموزونة ولكن الاختلاف يكمن في التسمية فقط وبالتالي طريقة حسابها هي أيضًا نفس طريقة حساب النسبة المرجحة.

رابط حاسبة النسبة الموزونة

قد يكون حساب النسبة المئوية الموزونة صعبًا أحيانًا على بعض الطلاب، وقد تتعرض العملية اليدوية للخطأ، لذلك للحصول على نسب دقيقة وسليمة حول النسبة المرجحة، يمكن حسابها عبر الإنترنت من خلال أحد المواقع المتخصصة مثل الموقع الموحد موقع القبول الإلكتروني، والذي يمكن حسابه من خلال الرابط “ويمكنك أيضًا استخدام موقع الحاسبة الذي يوفر العديد من الخدمات للطلاب والطالبات بطريقة سهلة وبسيطة ويسهل الوصول إليها.”

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف ما الاختلاف بين النسبه الموزونه والمؤهله ، و رابط حاسبة النسبة الموزونة ، و ما الفرق بين النسبة المرجحة والنسبة المئوية المؤهلة ، و الفرق بين النسبة الموزونة والنسبة المعقدة .