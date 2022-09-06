ما الذي يجب أن يقوم به الباحث بعد صياغة الفرضية، يقوم الباحث بعد صياغه الفرضية العلمية بتجميع البيانات من المصادر الموثوقة للقيام بالبحث العلمي بشكل رسمي وواضح، ومن هنا تنطلق نظريه البحث العلمي التي من خلالها يقوم الكاتب او الباحث في كتابه الموضوع او المنهج الخاص به عن طريق الفرضيات والاثباتات لكل فرضيه وموافقه الفرضيات لبعضها البعض حتى تنسجم لمنهج علمي دقيق ومنسق بشكل كبير.

فرضيات البحث العلمي

وبالحديث عن الفرضيات وأنماط العمل على أحداث واصدار بحث علمي موثق، يجب على الباحث ان يقوم بطلب كافه المعلومات واكتشافها مصادرها ووضع الفرضيات التي يتم من خلالها تحقيق جوده البحث العلمي، وعليه فان وقوع فرضيه يجب ان يتبعها تجميع للبيانات بشكل صحيح وفريد حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصياغه البحث بشكل صحيح، واثبات كافه الفرضيات التي تمت في البحث العلمي.

ما هي الفرضيات العلمية

الفرضيات العلمية هي اداه البحث الأولي في البحوث العلمية حيث يقوم الباحث بوضع الفرضيات بشكل أولي ثم يقوم باثبات هذه الفرضيات بالأدلة القطعية والوثائق الثبوتية، ويكمل البحث العلمي لإنتاج بحث منسق ومنظم علميا، وتعتبر الفرضيات التي يتم البدء في البحث العلمي بها عباره عن احصاءات واحتمالات لابد ان توافق الواقع لاثباتها بشكل صحيح.

ما الذي يجب أن يقوم به الباحث بعد صياغة الفرضية

وبالسؤال عن ما يقوم به الباحث بعد صياغه الفرضية سوف يقوم الباحث بجمع المعلومات من المواد العلمية التي تختص بنظريته، على سبيل المثال يقوم الباحث بوضع فرضيه لماده معينه كالتاريخ مثلا فيقوم بالبحث في المواد العلمية القديمة او المؤلفات لإثبات فرضيته، فان لم تثبت الفرضية بالمواد العلمية الموثوقة فان فرضيته سوف تقع، وهكذا يتم قياس الفرضيات العلمية وعمل البحوث العلمية للمواد.

تم تعيين الفرضيات في العالم من قبل العلماء المتخصصين في سياره الفرضيات ومن المؤرخين الذين يسعون الى توفيق كافه المعلومات بشكل رسمي ودقيق وهناك الكثير من الفرضيات التي بنيت على اساس فردي حيث قام الشخص بوضع فرضيه ثم اثبتها العلم بعد ذلك، ويوجد العديد من الفرضيات أيضا كفرضيات الطب والهندسة والعلوم والرياضيات التي من خلالها يتم الإثبات بشكل دقيق.