ما الذي يحدث في الاقتصاد حول العالم

السياسة والاقتصاد متشابكان بشكل وثيق. على سبيل المثال، يسير الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة من سيء إلى أسوأ مما يهدد نجاح الرئيس الأمريكي جو بايدن في انتخابات التجديد النصفي، كما أن صعود منطقة اليورو وإنجلترا له تداعيات سياسية. .

ماذا يحدث في الاقتصاد الأمريكي

المشاكل الاقتصادية في أمريكا تسبب مشاكل للديمقراطيين مع اقتراب التضخم وأداء وول ستريت ضعيفًا قبل انتخابات التجديد النصفي، حيث يشير الاقتصاديون إلى أن الديمقراطيين يمكن أن يتوقعوا خسارة 30-40 مقعدًا في مجلس النواب وبضعة مقاعد أخرى في مجلس الشيوخ أيضًا. من الحزب الديمقراطي.

في الوقت نفسه، يعد الركود والبطالة عاملين مقلقين للوضع الأمريكي في الوقت الحالي، وفقًا لبلومبرج.

رفع معدل في إنجلترا

يستعد بنك إنجلترا لتكثيف معركته ضد التضخم هذا الأسبوع من خلال الانضمام إلى 70 بنكًا مركزيًا آخر حول العالم في رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهي الخطوة التي توقعها معظم المحللين والمستثمرين والتي تمثل أكبر زيادة في أسعار الفائدة في المملكة المتحدة. في 27 عاما تأتي هذه الخطوة في وقت يضعف فيه الاقتصاد البريطاني.

زيادة الفائدة في البنوك الأخرى

من المتوقع أيضًا أن ترفع البنوك المركزية في أستراليا والهند والبرازيل أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، وفقًا لبلومبرج.

صنع في الصين

انكمش نشاط المصانع في الصين بشكل غير متوقع في يوليو، بينما استمرت مبيعات العقارات أيضًا في الانكماش، مما يسلط الضوء على هشاشة الانتعاش الاقتصادي من COVID-19، واستمرار انخفاض إنتاج المصانع الآسيوية بشكل عام.

انكماش منطقة اليورو

أشارت إجراءات النشاط في منطقة اليورو إلى انكماش، ويشعر المصنعون في جميع أنحاء منطقة اليورو بقلق متزايد بشأن آفاق الصناعة، حيث تتسبب العقوبات الغربية ضد روسيا في أضرار جسيمة من جميع الأطراف بسبب استجابة موسكو بقطع إمدادات الغاز، والتي يؤثر بشكل كبير على المصانع.

الاقتصاد السعودي

من ناحية أخرى، تغرد المملكة العربية السعودية القطيع السابق حيث توسع اقتصادها بنسبة 11.8٪ في الربع الثاني، وحافظت على أسرع وتيرة نمو منذ عام 2011، مدعومة بارتفاع أسعار النفط والإنتاج، وفقًا لبلومبرج.