ما الذي يسبب الرغبة الشديدة للطعام أثناء الدورة الشهرية

ما الذي يسبب الرغبة الشديدة في تناول الطعام أثناء الحيض أولاً، إذا كنت لا تتبع نظامًا غذائيًا كيتونيًا ولا تمارس صيامًا متقطعًا، فيجب أن تبدأ بكليهما.

يساعد التخلص من الكربوهيدرات وبدء الكيتو والصيام المتقطع في القضاء على الرغبة الشديدة في تناول الطعام تمامًا.

ولكن، إذا كنت لا تزال تعاني من الرغبة الشديدة في تناول الطعام أثناء اتباع نظام كيتو والصيام المتقطع، فعادةً ما يكون ذلك بسبب انخفاض في هرمون السيروتونين.

السيروتونين هو ناقل عصبي يصنع في الأمعاء وفي جذع الدماغ.

السبب الأكثر احتمالا لانخفاض السيروتونين هو انخفاض هرمون الاستروجين. بعض أعراض انخفاض هرمون الاستروجين هي

انخفضت الرغبة الجنسية

إذا كان لديك انخفاض في مستوى السيروتونين، فيمكن القيام بأمرين

خذ مكمل التربتوفان، وهو مقدمة ومقدمة للسيروتونين. يمكنك العثور عليه في متجر الأطعمة الصحية. فقط تأكد من تناول L-Tryptophan على معدة فارغة.

زيادة في هرمون الاستروجين. ما يسبب عادة انخفاض هرمون الاستروجين هو شيء يقلل من ذلك مثل الكورتيزول من الإجهاد (التعب الكظري)

مستويات عالية من هرمون التستوستيرون أو الأندروجينات (والتي قد تكون بسبب ارتفاع الأنسولين)، يمكنك تناول زيت بذور الكتان عالي الجودة للمساعدة في زيادة مستوى هرمون الاستروجين لديك إلى حد ما.

ما الذي يسبب الرغبة الشديدة في تناول الطعام أثناء الحيض

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