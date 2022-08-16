ما الرسائل التي تحملها الزيارة الصينية المحتملة لـ السعودية

أفادت تقارير غربية عن احتمال قيام الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة إلى المملكة العربية السعودية، وعلى الرغم من عدم وجود أخبار رسمية من الجانبين تؤكد هذه المعلومات أو تنفيها، ذكرت صحيفة الجارديان وول ستريت جورنال وذا ميديا ​​لاين. مصادر أخرى غير الخاصة بهم أن الزيارة قيد الإعداد.

إذا كانت التقارير صحيحة، فستكون هذه الزيارة أول زيارة خارجية للرئيس الصيني منذ بداية عام 2022 وستكون لها دلالات ورسائل عديدة.

واتفقت معظم التقارير على أن الزيارة من المتوقع أن تشهد توقيع المزيد من الاتفاقيات الاقتصادية في سلسلة من المحاور، يبرز من بينها أمن الطاقة والغذاء، فضلاً عن المزيد من الاتفاقيات في مختلف المجالات العلمية والتعليمية والعسكرية.

التعاون بين السعودية والصين

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 87 مليار دولار في عام 2022، مع كون السعودية أكبر مصدر للنفط للصين متجاوزة روسيا.

نفذت الصين 40 مليار دولار من مشاريع البنية التحتية في المملكة في 2014-2022، وسعى البلدان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال اجتماع الإطار الاستراتيجي لرؤية السعودية 2030 ومبادرة الحزام والطريق من الصين.

تداعيات زيارة صينية محتملة للسعودية

وقالت التقارير إن الزيارة المرتقبة، إذا مضت قدما، سيكون لها دلالات ورسائل كبيرة، خاصة بالنسبة للولايات المتحدة، بأن السعودية لديها حلفاء استراتيجيون غير واشنطن، وأنها دولة قوية وغير مسبوقة.

وأضافت التقارير العلاقات بين السعودية والصين تشهد استقرارًا، ولم تشهد الدولتان أي هزات سياسية، بل تنمو سنويًا لأن الصين لا تسعى إلى أي دور عسكري أو تخريبي في المنطقة، بل تسعى إلى الاستثمار والاقتصاد. المشاريع. ، وتتعامل مع السعودية كشريك حقيقي يناسب دول الخليج.

عالم متعدد الأقطاب

أشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن العالم يتجه حاليًا نحو بناء هيكل قوي متعدد الأقطاب، ونظرًا لضعف الدول الأوروبية بسبب الصراع الروسي الأوكراني، والضعف غير المسبوق للولايات المتحدة وسياساتها الداخلية والخارجية، تسعى الدول إلى إقامة علاقات تعددية والشرق الأوسط ليس استثناءً.

وتابع التقرير هذه فرصة حقيقية للصين، وستستفيد دول الشرق الأوسط منها بشكل كبير.

فرص استثمارية كبيرة في المملكة العربية السعودية

قال رجل الأعمال الصيني وي ما، المستثمر في دول الخليج والمقيم في الإمارات العربية المتحدة، لصحيفة ميديا ​​لاين نتطلع إلى المزيد من الفرص الاقتصادية في المملكة، كما هو الحال بالنسبة لجميع المستثمرين ورجال الأعمال والشركات الصينيين، هناك العديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الرائعة في المملكة العربية السعودية. نأمل أن تفتح زيارة الرئيس الصيني المرتقبة إلى الرياض المزيد من المجالات للمنفعة المتبادلة بين البلدين.

وقالت ميديا ​​لاين الصين دولة مهمة، والمملكة العربية السعودية دولة لها ثقل استراتيجي في المنطقة والعالم وأسواق الطاقة، وميزان القوى العالمية يتغير، وفي معظم الحالات، الزيارة الصينية – إذا كانت التقارير صحيحة، فسيتم التأكيد على هذه القيم الثلاث.

وأضاف التقرير إن المملكة على وشك إقامة المزيد من المشاريع الكبرى التي تحتاج إلى الاستثمار والشراكة مع الدول الأخرى، والتعاون الفني مهم للغاية في المرحلة المقبلة، والعالم على وشك أن يشهد تغيرات اقتصادية كبيرة. . وبالتأكيد ستكون هناك مناقشات مهمة حول مستقبل اقتصاد البلدين وكيفية زيادة التعاون بينهما.

ردود الفعل الأمريكية

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، لشبكة CNBC، إن الولايات المتحدة تعهدت بضمان أمن واستقرار المنطقة بعد زيارة بايدن في يوليو الماضي، وأن العلاقات والزيارات المتبادلة بين الدول مشتركة ومتوقعة في هذه الفترة.

متانة العلاقات الدولية بين السعودية والدول الصديقة

من جهته، قال بلومبرج، إن محاولة استغلال التقارير حول زيارة صينية محتملة لربطها ببرودة العلاقات مع واشنطن غير صحيحة، لأن الزيارة لا تستهدف أحدًا، بل تسعى إلى تنمية المصالح بين البلدين. وجني الأرباح. بالنسبة لهم.