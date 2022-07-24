ما السبب وراء تأخر سفر محمد ثروت لاستكَمْال علاجه فِيْ الخارج

ظهرت فِيْ الأيام الأخيرة أنباء عَنّْ أن الفنان المصري محمد ثروت حوَّل انتباهه عَنّْ السفر للخارج لمتابعة حالة قلبه، خاصة أنه خضع فِيْ الفترة الماضية لعملية جراحية لوضع دعامات فِيْ قلبه. أنكرت الزوجة بشكل قاطع ما تم تداوله بين البعض حولها.

وقالت زوجة محمد ثروت، فِيْ تصريحات خاصة لـ “العرب اليوم”، إن الفنانة المصرية ستسافر للخارج لتلقي العلاج خلال الفترة المقبلة، موضحة أن السبب وراء تأجيل هذه الخطوة يعود إلَّى التزام الطبيب بالتعامل مع حالته فِيْ الخارج. فِيْ مؤتمر طبي يستغرق وقتا.

وأشار إلَّى أن الحالة الصحية لمحمد ثروت مستقرة حاليا، لذا فإن رحلته لتلقي العلاج لا تتطلب الاستعجال، وأضاف أن الدكتورة من أفضل الأطباء فِيْ العالم الذين يقومون بإجراء عمليات جراحية دقيقة، حيث يعاني زوجها من أزمة. من الصحة التي أجبرت الأطباء فِيْ مصر على نقله للخارج.

وأكدت زوجة محمد ثروت أنه يتابع حالته الصحية حاليا مع طبيب فِيْ مصر حتى نهاية فترة الشفاء، وتابعت “حالته جيدة والحمد لله فِيْ تحسن”.

نادية مصطفى، عضو نقابة المهن الموسيقية، أبدت استعدادها، خلال تصريح خاص لـ “العرب اليوم”، لطمأنة الجمهُور على الحالة الصحية للمطرب محمد ثروت، مؤكدة أنه اتصل بزوجته عبر الهاتف وطمأنها. أنه فِيْ وضع أفضل، مشيرة إلَّى أنها تحدثت مع “ثروت” بسرعة وأمان عَنّْ صحته.

وبخصوص دعوة محمد ثروت للسفر للخارج لاستكَمْال العلاج، أوضحت نادية مصطفى أن الرحلة إلَّى الخارج ستتم بعد أسبوعين تقريبًا كحد أدنى، حتى يتمكن من التعافِيْ من الجراحة التي خضع لها، بالإضافة إلَّى الحصول على فترة نقاهة جيدة.

وأشارت نادية مصطفى إلَّى أن السبب فِيْ ذلك هُو أن محمد ثروت يعاني من “كهربة القلب” مما يسبب عدم انتظام ضربات القلب وسرعة عالية فِيْ القلب، الأمر الذي جعله يقرر السفر للخارج لاستكَمْال العلاج، مشيرة إلَّى أن هِيْ فعلت. لا تعرف فِيْ الوقت الحالي ما الذي يمكن فعله، دع الطبيب فِيْ الخارج يقرر هذا الموقف، لكنها أكدت أنها على اتصال بزوجة وابن محمد ثروت وتهتم باحتياجاتهم فِيْ أي وقت يطلبون فِيْه تعاونهم. اتحاد.

استطاع الشاعر الغنائي أحمد المالكي إعادة الفنان المصري محمد ثروت ليغني مرة أخرى على أغنية جديدة بعَنّْوان “حنسيب لامين الغاني”، بعد عام ونصف من أغنيته الأخيرة بعَنّْوان “يا مستجيرة فارقي”. حيث أكد “المالكي” أن الأغنية من ألحان محمد عبية وتوزيع أحمد أمين ستطرح قريبا.

يشار إلَّى أنه فِيْ 10 فبراير من العام الماضي، عاد الفنان الكبير محمد ثروت للغناء، حيث أطلق على موقع يوتيوب أحدث أغانيه “يا مستعجل فراقي”، وهِيْ من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد رحيم، وإخراج. بواسطة احمد ثروت.