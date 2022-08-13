ما الطرق الصحيحة لطرد السموم من جسم الإنسان

كشف مجلس الصحة الخليجي، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر سلسلته التوعوية (شائعة الأسبوع)، حقيقة الأساليب المتبعة في طرد السموم من جسم الإنسان.

الكفر

وقال المجلس إن هناك سوء فهم حول طرد السموم من الجسم عن طريق نقع القدمين في الماء الساخن بالخل وصودا الخبز، وأن هذه الطريقة لا علاقة لها بإخراج السموم.

وأكد مجلس الصحة الخليجي في رسالته أن الحقيقة هي أن جسم الإنسان الطبيعي قادر على طرد السموم من تلقاء نفسه دون التدخل بأي شكل من الأشكال.

طرق مختلفة للتخلص من السموم

وأوضحت الصحة الخليجية أن عملية طرد السموم في جسم الإنسان الطبيعي تتم بطرق مختلفة منها الكلى التي ترشح الدم من السموم والفضلات، وكذلك الأمعاء الغليظة التي تطرد السموم من خلال عملية إفرازها. وكذلك من خلال الغدد العرقية التي تفرز السوائل والأملاح الزائدة من خلالها.

يلعب الكبد أيضًا دورًا مهمًا في طرد السموم عن طريق تكسيرها في الجسم لتتم تصفيتها من الدم وفي النهاية عبر الرئتين، حيث يتم طرد ثاني أكسيد الكربون.