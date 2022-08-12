ما الفئات المحتاجة إلى المكملات الغذائية وما أنواعها 

أوضح مجلس الصحة الخليجي لدول مجلس التعاون الخليجي أن المكملات الغذائية لها احتياجات مختلفة حسب العمر والمرض والنظام الغذائي، ومعظم الناس لا يحتاجون إلى تناول المكملات الغذائية، ويمكن للناس الحصول على جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجونها من خلال نظام صحي متوازن. النظام الغذائي، ولكن في بعض الحالات قد تكون هناك حاجة إلى مكملات حسب الحاجة.

المكملات والاطفال

وأشار إلى أن الأطفال دون سن الخامسة قد يحتاجون إلى تناول مكملات فيتامين (أ، ج، د)، ومن الضروري معرفة مدى احتياجهم لهذه الفيتامينات بعد إجراء الفحوصات اللازمة واستشارة أخصائي، وكذلك في بعض الحالات المرضية. الحالات التي تؤثر فيها على كيفية هضم الجسم للمواد، العوامل الغذائية، مثل الحساسية تجاه بعض الأطعمة أو أمراض الكبد أو المرارة أو الأمعاء أو البنكرياس، قد يحتاج الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا إلى مكملات فيتامين ب 12.

الشيوخ

أكد مجلس الصحة أن كبار السن قد يواجهون صعوبة في امتصاص فيتامين ب 12 من الطعام وقد يحتاجون لفيتامين د مع تقدمهم في العمر بتناول (حمض الفوليك – 400 مجم) قبل الحمل بثلاثة أشهر وحتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل، مؤكداً أن الحامل يجب على المرأة استشارة طبيبها حول المكملات الغذائية المناسبة لها قبل البدء في تناول أي نوع منها.