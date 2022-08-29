ما الفرعان الاساسيان لعلم الاثار ، قد يثير الفضول لدى الكثير من الأشخاص ممن يرغبو ن بدراسة علم الأثار حول التعرف على طبيعة المواد الدراسية وما تشمله من علم يدور حول الأثار ، ويعد من يدرس علوم الأثار والمعلومات حول الحضارات الانسانية ، يأتي ذلك في علم الاستكشاف والمعلومات حول العصور الوسطى ، تابوا معنا للتعرف على الفرعان الاساسيان لعلم الاثار .

ويكيبيديا علم الآثار

علم الآثار، أو ما يسمى بعلم الآثار، هو علم يهتم بدراسة بقايا المواد التي تركها الإنسان على مر العصور، سواء ترك تلك البقايا عمدًا من قبل البشر، مثل الآثار المصرية القديمة، أو تركت عن غير قصد، مثل الآثار الناتجة عن الحضارات الإنسانية القديمة، وما تبقى من حياة الشعوب السابقة.

ما هما الفرعان الرئيسيان لعلم الآثار

بعد بحث مطول عن فروع الآثار المتاحة، تبين أن لها فرعين رئيسيين، يتم تدريب طلاب الآثار والمرشدين السياحيين عليها خلال فترة الدراسة وأثناء إجراء البحث العلمي، ويتم تمثيل الفرعين في النقاط التالية

علم الآثار التاريخي أو الكلاسيكي.

علم الآثار الأنثروبولوجي، والذي يتعلق بعصور ما قبل التاريخ.

ما هي مواد علم الآثار

يتم تمثيل موضوعات علم الآثار في النقاط التالية

عالم الأنثروبولوجيا.

علوم طبيعية.

المبادئ الأساسية للدلالات الأثرية.

دراسة المناخ وأثره على الحضارات القديمة.

دراسة عصور ما قبل التاريخ.

ما هو موجود في العصور القديمة للحضارات.

دراسة العصر الحجري.

دراسة علم الآثار الحديث.

نظريات وطرق علم الآثار الحديث.

دراسة المناهج الفكرية لعلم الآثار.

دراسة الأفكار النظرية لعلماء الآثار.

أشهر عالم آثار في العالم

أشهر علماء الآثار في العالم هم

هوارد كارتر.

إدوارد نيفيل.

أوغست مارييت.

محمد عبد الستار عثمان.

محمود ماهر طه.

مختار القصباني.

مرقص سميك.

مصطفى وزيري.

ممدوح الدماطي.

جاستون ماسبيرو.

ألفريد لوكاس.

ما الفرعان الاساسيان لعلم الاثار ، كما تحدثنا اعلاه أن علم الأثار من العلوم المشوقة لاستكشاف الحضارات القديمة والعصور السابقة ، واوضحنا لكم النوعين من علوم الأثار وهما علم الآثار التاريخي أو الكلاسيكي ، وعلم الآثار الأنثروبولوجي، والذي يتعلق بعصور ما قبل التاريخ.