ما المسار الذي يسلكه الضوء خلال انتقاله في الهواء ، يعتبر مثل ذلك السؤال من الأسئلة العلمية التي تثير إعمال العقل لدى العديد من الطلاب للإجابة على ذلك السؤال ، فيعتبر الضوء عبارة عن الإشعاع الكهرومغناطيسي الذي يستطيع الإنسان مشاهدته ، وتعتمد عليه حاسة البصر ، بالإضافة إلى أن الطول الخاص بالموجة الضوء يتراوح بين 400 نانومتر وما فوق إلى 700 نانومتر، تابعوا معنا .

تاريخ الضوء

تم وضع أساس مجال البصريات المعروف حديثًا في اليونان القديمة في البحث الذي تم إجراؤه في القرن الخامس قبل الميلاد، حتى القرن الثالث قبل الميلاد، عندما أسس الفلاسفة الثلاثة المشهورون لليونان القديمة، سقراط، وأفلاطون، وأرسطو. تخصصات علم الفلك والرياضيات والأحياء والسياسة والفلسفة، ثم جاء إقليدس الذي لخص المعارف الأساسية في علم البصريات، مثل الانتشار، والتفكير، والرؤية، وقد تم ذلك في كتابه بعنوان (البصريات)، وهو الجدير بالذكر أن مفاهيم الضوء تلك، التي نشأت في عصر اليونان القديمة، لعبت دورًا رئيسيًا حتى ظهور نيوتن في الفترة الأخيرة من القرن السابع عشر.

ما المسار الذي يسلكه الضوء أثناء انتقاله عبر الهواء

بما أن الضوء يُعرف بالإشعاع المرئي الذي تستطيع العين المجردة رؤيته، وسرعة الضوء في الفراغ من الثوابت المعترف بها علميًا، والتي تستخدم في العديد من مجالات الفيزياء، والإجابة الصحيحة على سؤال أي مسار الضوء الذي يأخذ أثناء انتقاله في الهواء هو

ينتقل الضوء في خط مستقيم.

خصائص الضوء

الضوء هو إشعاع كهرومغناطيسي له خصائص. يمكن تقسيم الطيف الكهرومغناطيسي إلى مجموعة من النطاقات على أساس الطول الموجي. يمكن تحديد خصائص الضوء على النحو التالي

انعكاس الضوء وانكساره عندما يسقط الضوء على واجهة بين مادتين لهما مؤشرات انكسار مختلفة، يقاس شعاع الضوء الساقط، الذي يصطدم بالواجهة بزاوية، بين خط عمودي عليه واتجاه الانتشار من الشعاع الذي يسقط، وفي هذه الحالة سينعكس من الواجهة بنفس الزاوية. ، ومن الممكن كسر جزء آخر بالمرور عبر آخر في الوسط الشفاف، مع تغيير الاتجاه.

تشتت الضوء يحدث التشتت نتيجة اختلاف مؤشرات الانكسار حسب الطول الموجي للضوء، حيث يتم ملاحظة ذلك من خلال تسليط شعاع من الضوء الأبيض على منشور مثلثي من مادة زجاجية، ثم الضوء الأبيض الذي سقط. على المنشور سوف ينكسر بواسطته بزوايا مختلفة، والتي تعتمد على الطول الموجي للضوء.

امتصاص الضوء عندما يمر الضوء عبر مادة شفافة، يتبدد جزء من طاقته كطاقة حرارية، مما يجعلها تفقد بعض شدتها. من الضوء الذي لا يمكن امتصاصه، حيث أن الأطوال الموجية المنقولة هنا تشبه الألوان المعروفة باسم (لون امتصاص المادة).

استقطاب الضوء يهتز الضوء الطبيعي بطريقة متساوية في جميع الاتجاهات عموديًا على مسار انتشاره المسمى (الضوء المستقطب المستوي)، إذا سمح للضوء بالاهتزاز عبر مستوى واحد فقط، إذا كان اتجاه الاهتزاز هو الاتجاه الذي يهتز الضوء.

ما المسار الذي يسلكه الضوء خلال انتقاله في الهواء ، تعرفنا على الإجابة على سؤالنا ذلك ، وترجع المفاهيم وعلوم الضوء الى العصر اليوناني منذ القدم ، وبالاجابة على مسار الضوء في الهواء والذي يعد من الثوابت أن الضوء يسير في خط مستقيم .