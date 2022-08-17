ما المطلوب من المعلم المنقول خارجيًا أو داخليًا

وأوضح المختص بشؤون المعلم محمد الزري ما هو مطلوب من المعلم المنقول سواء في الحركة الداخلية أو الخارجية.

مدرس التحويل المباشر

ورداً على سؤال حول ما هو مطلوب من شاغلي التعليم الذين يتم نقلهم خارجياً في حركة النقل الخارجي أو داخلياً في حركة النقل الداخلي، قال الزاري إنه يجب على المعلم القيام بما يلي

مباشرة في المدرسة الموجه إليها في حركة النقل.

بعد ذلك، يقوم مدير المدرسة بتنزيل ملفه المباشر على نظام فارس.

اعتراض على النقل الداخلي

وكشف الزاري سابقا عن طريقة الطعن في نتيجة حركة النقل الداخلي بعد اعتماد النتائج رسميا.

وأوضح الزري أن الاعتراض على حركة النقل الداخلي يتم من خلال حساب المعلم في نظام نور وفق الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى الحساب في نظام نور

خدمات شؤون التدريس

استفسارات حول النقل الداخلي

طلب الاعتراض متاح في الجزء السفلي من الاستعلام.

وتبدأ فترة الاعتراض من 1444/1/13 إلى 1444/1/15

الموافقة على نتيجة الحركة بتاريخ 16-1-1444

الاستشارات الخاصة بالنقل الداخلي من خلال نظام نور

فيما يلي خطوات الاطلاع على نتيجة التحويل الداخلي

اذهب إلى الموقع واختر خدمات شؤون المعلمين.

اختر للاستعلام عن حركة النقل الداخلي.

تظهر عبارة (تم التحويل) في حالة التحويل وعبارة (لم يتم التحويل) في حالة عدم التحويل.

لعرض معلومات عن المدرسة التي تنتقل إليها، انقر فوق الخيارات.

– في حالة وجود شكوى بخصوص طلب التحويل يتم تسجيله من خلال الرابط الموجود أسفل الشاشة. في غضون المهلة المحددة للشكوى.