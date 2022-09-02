ما الموقف الذي كانت ستتخذه الأميرة ديانا من تصرفات ميغان ماركل

كشفت كاتبة السيرة الذاتية الملكية البريطانية تينا براون فِيْ كتابها الجديد “أوراق القصر” ما كانت ستأخذه الأميرة الراحلة ديانا تجاه صهرها هاري الممثلة ميغان ماركل.

وقدمت تينا تصورًا، نظرًا لمعرفتها السابقة بالعائلة المالكة ونظرتها الثاقبة فِيْ حياة الأميرة ديانا وتفاصيلها الشخصية، أن الأميرة الراحلة، لو كانت على قيد الحياة، لم تكن لتحدث فِيْ وئام بينها وبين ميغان.

وقالت تينا فِيْ مقابلة حديثة “أتخيل أن الكثير من المتاعب كانت ستحدث بين ديانا وميغان بمغادرتها بريطانيا والانسحاب من حياة العائلة المالكة مع ابنها هاري، فِيْ أوائل عام 2022، مما تسبب فِيْ قطع علاقاتها. مع أفراد عائلتها، كَمْا رأى العالم.

وأضافت تينا فِيْ مقابلتها مع موقع “ديلي بيست” الأمريكي قائلة “كانت ديانا حريصة جدًا على حماية ولديها وليام وهاري، وأتخيل أنها كانت حريصة جدًا على توفِيْر الحماية لهاري، وهِيْ أنا. سيكون قلقا للغاية بشأن هذا المسار الذي سلكه “. مع ميغان.

تابعت تينا “وأعتقد أنها كانت ستشعر أن ميغان كانت تدفع هاري وتحفزه على التصرف بهذه الطريقة التي لم تكن فِيْ مصلحته ؛ لهذا السبب أعتقد أن ديانا لم تكن راضية عَنّْ ميغان بأي شكل من الأشكال “.

ومع ذلك، أوضحت تينا أنها تعتقد أن ديانا ستكون مسرورة لخطبة ابنها هاري مع النجمة ميغان ماركل. لأنها تعرف مدى شغفها ودعمها للأشخاص من أعراق مختلطة، وبالطبع، كانت ستدعم فكرة انضمام ميغان إلَّى العائلة المالكة ؛ لأن الأميرة كانت شخصًا شاملاً للغاية، بمعَنّْى أنها كانت ترحب بالأفكار والمواقف والأعراق المختلفة.

وأضافت تينا، التي قابلت ديانا آخر مرة فِيْ نيويورك قبل وفاتها فِيْ باريس فِيْ أغسطس 1997، أن الأميرة الراحلة كانت ستشعر بحزن شديد إزاء العلاقة المتوترة بين ابنيها بهذه الطريقة.

وفِيْ سياق متصل، كشفت تينا أن ديانا كانت لديها رغبة قوية فِيْ أن يصبح ابنها ويليام ملكًا يومًا ما، وأنها لم تكن أبدًا ضد الملكية فِيْ هذا الصدد، مشيرة إلَّى الاختلافات التي كانت قائمة بينها وبين الأسرة. وأن أبرزها كان لأن زوجها كارلوس لم يحبها ؛ بسبب ارتباطه بامرأة أخرى (كاميلا باركر بولز). ومع ذلك، كانت مقتنعة تمامًا أن ويليام سيكون الملك فِيْ المستقبل وأن شقيقه، هاري، سيكون دائمًا بجانبه لدعمه.

جاءت تعليقات تينا بعد أيام قليلة من مقابلة ميغان ماركل المثيرة للجدل مع مجلة The Cut، والتي كشفت فِيْها أن هاري فقد علاقته بوالده تشارلز، وأنه سعيد لأنه اتخذ قرار المغادرة. المملكة المتحدة وبدء واحدة جديدة . الحياة فِيْ كاليفورنيا مع عائلته.