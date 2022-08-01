ما بين مشاهِيْر ورجال أعمال وعلماء.. قصص نجاح ملهمة بدأت بفشل كبير

من بين كل المشاهِيْر الذين حققوا نجاحًا استثنائيًا فِيْ حياتهم المهنية، كان هناك أول فشل يشعر أنه لا أمل فِيْ النجاح بعده.

هناك العديد من قصص رواد الأعمال المشهُورين والأشخاص الناجحين فِيْ مجالات الفن والاقتصاد، الذين مروا برحلة نجاحهم، بظروف فشل استثنائية دفعتهم للوصول إلَّى ذروة النجاح.

أوبرا وينفري

تعد أوبرا وينفري إحدى أشهر مشاهِيْر التلفزيون فِيْ العالم بقِصَّة نجاح ملهمة بدأت بإخفاقات متكررة.

حيث بدأت أوبرا حياتها تعيش فِيْ فقر مدقع فِيْ ولاية ميسيسيبي، ونشأت فِيْ حضانة والدتها بدون أب، واعتمدت عائلتها بشكل أساسي على المزايا الاجتماعية، ومع ذلك أصبحت أوبرا وينفري الآن أنجح مذيع فِيْ العالم.

توماس أديسون

فِيْ مجال العلوم، تضم القائمة المخترع الشهِيْر توماس إديسون، مخترع المصباح الكهربائي، المعروف أنه لم يفشل 10000 ألف مرة قبل أن ينجح أخيرًا فِيْ إطلاق اختراعه الذي غير التاريخ إلَّى الأبد.

لذلك عُرف إديسون بأنه سيد التجربة والخطأ، وأعظم مثال على الفشل الحقيقي هُو الاستسلام للفشل والتوقف عَنّْ المحاولة.

هنري فورد

فِيْ عالم السيارات، تشمل قائمة قصص النجاح الملهمة التي حفزتها الإخفاقات المتكررة والبدايات الصعبة مؤسس شركة فورد موتور الشهِيْرة، هنري فورد.

واجه فورد فِيْ بداية مسيرته العديد من الإخفاقات، منها إفلاس شركته الأولى، وتكرر الموقف فِيْ شركته الثانية التي أفلست هِيْ الأخرى قبل أن ينجح فِيْ تأسيس أول شركة سيارات فِيْ العالم تقدم موديلات لها. الطبقة الوسطى.

جيمس دايسون

وأيضًا من بين المخترعين الذين حققوا قِصَّة نجاح استثنائية، كان فِيْ بدايتها فشلًا استثنائيًا، كان مخترع أول مكنسة كهربائية بدون كيس، جيمس دايسون.

حيث علم عَنّْ دايسون أنه فِيْ بدايته فِيْ تقديم هذا الاختراع، فشل فِيْ تقديم نموذج أولي ناجح، وتكرر فشله 5000 ألف مرة، واستمر لمدة 15 عامًا أنفق فِيْها كل مدخراته على نماذجه الأولية الفاشلة، من قبل نجح أخيرًا فِيْ اختراعه الذي منحه ثروة تقدر بنحو 6 مليارات دولار.