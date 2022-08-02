ما تود معرفته عن برنامج الجينوم السعودي

يندرج برنامج الجينوم السعودي ضمن مشاريع رؤية المملكة العربية السَعُودِيْة التي تدعم التحول الوطني. الهدف من إطلاق هذا البرنامج هُو الحد من الأمراض الوراثية من خلال استخدام تقنيات الجينوم المتقدمة. سنشرح فِيْ هذا المقال أهم جوانب برنامج الجينوم السعودي وما هِيْ أهدافه.

الجينوم السعودي

يعد برنامج الجينوم السعودي من أهم المشاريع التي تحقق رؤية المملكة 2030. ويهدف البرنامج إلى الحد من الأمراض الوراثية من خلال إنشاء خريطة وراثية للمجتمع السعودي من خلال إنشاء قاعدة بيانات تستخدم تقنيات جزيئية وجينية جديدة لتشخيص الأمراض ومعرفة هذه الأمراض. الأسباب والقدرة على توفِيْر العلاج المناسب لهم.

يعتمد مشروع الجينوم البشري فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة على تطوير مهارات ومعارف واسعة فِيْ مجال علم الجينوم. وسيسمح ذلك للمملكة بالحصول على مكانة مهمة بين العالم فِيْ مجال الطب والبحوث الوراثية والجينية.

مشروع الجينوم البشري السعودي

فِيْ إطار الترويج لمشروع الجينوم البشري، أنشأت الجهات المختصة بالمملكة مختبر الجينوم الوطني للمملكة العربية السَعُودِيْة لتوثيق الأمراض الوراثية. حيث يهدف المختبر إلى الكشف عن الطفرات الجينية المختلفة المسؤولة عن الأمراض الوراثية. كَمْا تدعي أنها تعرف التسلسل الأساسي لحوالي 100000 مواطن سعودي. وبهذه الطريقة، سيتمكن المتخصصون من تطوير نظام المعلومات الذي يساعد فِيْ وقف الأمراض الوراثية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

مركز أبحاث الجينوم، جامعة الملك سعود

يتم دراسة الاختلافات الجينية فِيْ المجتمع السعودي وسيتمكن الأطباء من تحديد الأفراد الأكثر عرضة للأمراض الوراثية. وبحسب دراسات الجينوم السَعُودِيْة، فإن أكثر الأمراض شيوعًا هِيْ مرض السكري وأمراض القلب والسرطان والسمنة.

أما الربو فِيْعتبر مرضا معقدا، إذ حدده المختصون أنه يمكن أن يكون سببه عوامل وراثية أو بيئية. يعمل مركز الجينوم السعودي على تحديد الأشكال الجينية المشتركة وتحديد الصلة البيئية والجينية بينها، مما يسهل دراسة الأمراض فِيْ المجتمع.

من خلال ما سبق، يمكن للمختصين معرفة درجة التعرض للمرض ومن ثم ابتكار لقاحات فعالة للقضاء على هذه الأمراض. يفوض مركز الأبحاث بجامعة الملك سعود الاختصاصات والتدريب لدراسة الجينوم السعودي. حيث يتم مقارنة الجينات بين البشر والكائنات الحية الأخرى.

الجينوم العربي

توجد مجموعة متميزة من النباتات والحيوانات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. هذه النباتات والحيوانات لها فسيولوجيا مختلفة وطرق غريبة للتكيف مع البيئة.

الحمض النووي هُو مفهُوم يُعرَّف بأنه المفهُوم الذي يحتوي على جميع المعلومات الجينية للكائنات الحية. يتطابق الجينوم البشري مع 99.5٪ من الجنسين والسلوكيات. ولكن بسبب الاختلاف فِيْ الحمض النووي، هناك اختلافات واضحة من حيث العرق بين البشر. يعتبر العلماء أيضًا أن المعلومات الجينية البشرية هِيْ حجر الزاوية الذي يميزها عن غيرها.

الأنماط الجينية

نظرًا لاختلاف الناس عن بعضهم البعض، فإن الاختلافات فِيْ المعلومات الجينية موروثة أيضًا. هذا فِيْ شكل أنماط وراثية. يعتقد العلماء أن هذه الأنماط تعكس استعداد الفرد للإصابة بأمراض وراثية. مثلما توجد بعض الأمراض التي يمكن أن تنتقل إلى شقيق واحد أو أكثر، فِيْ حين أن البعض الآخر لا يتأثر أو يتأثر على الإطلاق بأي مرض وراثي.

لسوء الحظ، فإن بعض هذه الأمراض معقدة، لذا فإن مشروع التنميط الجيني يدعم أهمية دراسة الجينوم. يمكن دراسة جينومات الشعوب من أصل أفريقي وأوروبي وآسيوي، لكن المشروع لم يدرس بعض شعوب دول الشرق الأوسط. ومن هنا تأتي أهمية إنشاء المركز العربي لأبحاث الجينوم والذي يهدف إلى تشخيص الأنماط الجينية الشائعة.

وها قد وصلنا إلى نهاية مقالنا حول كيفِيْة معرفة الجينوم السعودي كَمْا نذكر مركز أبحاث الجينوم بجامعة الملك سعود وكذلك الجينوم العربي.