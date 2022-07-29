ما توقيت صرف الضمان المطور الدفعة المقبل 1443 هـ

ما هُو وقت صرف الضمان المطوَّر للدفعة التالية فِيْ أغسطس أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مَوعِد إيداع الضمان المطوَّر فِيْ سداد شهر أغسطس سيكون فِيْ اليوم الأول من شهر أغسطس المقبل، وأن الوزارة تساعد آلاف الأشخاص فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ الحصول على المعاش التقاعدي. وأوضحت الوزارة كيفِيْة التسجيل فِيْ برنامج الضمان الاجتماعي بسهُولة من خلال تنفِيْذ بعض الخطوات البسيطة.

ما هِيْ مدة صرف ضمان المطور للقسط التالي

ما هُو وقت صرف الضمان المطوَّر للدفعة التالية سنتحدث بالتفصيل عن كيفِيْة التقديم للبرنامج خطوة بخطوة وهِيْ كالتالي. ادخل على موقع وزارة التنمية البشرية، قم بتسجيل دخول جديد، بدون اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهاتف. إذا لم تكن قد أنشأت حسابًا سابقًا على الموقع، فعليك الضغط على كلمة “إنشاء حساب”، ثم بدون كافة البيانات المطلوبة للتسجيل اضغط على كلمة “خدمات الضمان الاجتماعي” ثم اضغط على كلمة “تسجيل الضمان المطور” بدون الوظيفة ورقم الهُوية الوطنية وتاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية.

شُروطْ التقديم على برنامج الضمان الاجتماعي المطور

يجب عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة للتقدم إلى البرنامج. ضمان المطور ويترتب على ذلك أن مقدم الطلب يحمل الجنسية السَعُودِيْة ويقيم بشكل دائم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وأن عمر المتقدم يزيد عن 18 عامًا، وأن الراتب الشهري الذي يتقاضاه مقدم الطلب يتوافق مع الدعم فِيْ برنامج الضمان المطور لديك. حساب مصرفِيْ صالح من أجل استخدام المعاش التقاعدي، يجب عليك إحضار جميع المستندات المطلوبة أثناء تقديم الطلب، ولم يتم تحديد مقدم الطلب من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي.

رواتب برنامج الضمان الاجتماعي المطور

وأشارت الوزارة إلى أن هناك فئة معينة من الأشخاص ستتقاضى رواتبهم من البرنامج وهِيْ كالتالي أسرة مكونة من شخصين ستأخذ 1،650 ريالًا سعوديًا، والأسرة المكونة من ثلاثة أفراد ستأخذ حوالي 2200 ريال سعودي. وإذا كان العدد 4 أشخاص فستحصل على مبلغ 2،750 ريال سعودي، وستحصل الأسرة المكونة من 5 أفراد على 3،300 ريال سعودي، بينما سيحصل 7 أفراد على 4،200 ريال سعودي و 8 أشخاص 4،750 ريال سعودي.