ما جمع كلمة اخطبوط ، تعتبر اللغة العربية من اللغات الأكثر تنوعا بين المفردات والتعبيرات ، ناهيك عن اللهجات النابعة من اللغة العربية ، حيث تحتوي على تعابير ومفردات مختلفة من دولة إلى دولة ، وهي كلمات ذات معاني مختلفة عن معانيها الأساسية في اللغة العربية ، لكنها تقبل معانيها المشهور بنفس اللهجة ، وبالتالي سنتحدث لكم عن الإجابة علىما جمع كلمة اخطبوط ، تابعوا معنا .

ويكيبيديا الأخطبوط

فيما يلي أهم وأبرز المعلومات عن حيوان الأخطبوط

التصنيف العلمي فوق النطاق الحيوي.

مملكة أعلى حقيقيات النوى.

المملكة حيوان.

Uelim ثنائيات التناظر.

الشعبة العليا اللوالب.

شعبة الرخويات.

الفئة رأسيات الأرجل.

الرتبة الفرعية غمدية الأجنحة.

الترتيب الأعلى الأخطبوطات.

الاسم العلمي Octopoda.

أصل كلمة الأخطبوط

تعود أصول كلمة الأخطبوط إلى الكلمة الإنجليزية “Octopus” وهذه الكلمة من أصل لاتيني، “oktṓpous” وجمعها في اللاتينية “oktṓpodes”. الترجمة الحرفية للكلمة هي ثماني السطوح.

ما هو جمع كلمة أخطبوط

جمع كلمة أخطبوط هو الأخطبوط، لأن كلمة أخطبوط من الكلمات الأجنبية التي أصلها “أخطبوط” وهذه الكلمة غريبة عن اللغة العربية، فلا يمكن جمعها بالتكسير، لذلك يتم جمعها بإضافة و t في نهاية الكلمة، مثل الاسطبلات والإسطبلات، حيث يكون تيار الاسم أعلى من ثلاثة أضعاف، لذا فإن الجمع الصحيح هو الأخطبوطات.

ما هو الأخطبوط المؤنث

كلمة الأخطبوط كما سبق ذكرها هي كلمة ليست من أصل عربي فلا مؤنث لها، وتعامل كاسم فوق ثلاثي، فلا يجوز في هذه الحالة اعتبارها أنثوية أو مؤنثة. المذكر، ولا يجوز جمعه إلا بإضافة ألف و t في نهاية الكلمة.

أبرز أنواع الأخطبوطات

ومن أهم وأبرز أنواع الأخطبوطات ما يلي

الأخطبوط المظلي.

الأخطبوط دامبو.

عباية اخطبوط.

عباية أخطبوط شائع.

الأخطبوط الزجاجي.

الأخطبوط ذو السبعة أذرع.

الأخطبوط الشائع.

الأخطبوط الأحمر شرق المحيط الهادئ.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على إجابة احد الأسئلة العربية وهو ما جمع كلمة اخطبوط ، أبرز أنواع الأخطبوطات ، و ما هو الأخطبوط المؤنث ، و أصل كلمة الأخطبوط ، معلومات حول التعرف على الاخطبوط .