ما جنسية الشيف أسامة السيد،يعتبر الشيف المصري أسامة السيد من ابرز الشيفات في الوطن العربي والاجنبي والتي يعد استشاري تغذية مشهور وبارز في العالم العربي وقدم العديد من البرامج المتنوعة للطهي والطبخ والتي كان ابرزها البرنامج المهاري للطبخ “بلحانة والشفا” عبر فضائية MBC وذلك سنة 1991م وانه يعتنق الديانة الاسلامية وهو من اصول مصرية الا انه يحمل الجنسية الامريكية والشيف أسامة السيد متزوج ولديه 3 ابناء.

الشيف أسامة السيد ويكيبيديا

جنسية الشيف أسامة السيد مصرية لكنه يحمل الجنسية الأمريكية بالإضافة إلى جنسية والدته. ولد في العاصمة القاهرة، وانتقل إلى واشنطن بعد تخرجه من المعهد الفندقي بالعاصمة، واكتسب خبرة في فنون الطهي لمدة عامين في فندق رمسيس الشهير “نيل هيلتون”، وهنا حصل على شهادة CEC. شيف تنفيذي) وعمل مستشارًا لعدد من المطابخ العالمية. كان مهتمًا أيضًا بدراسة فنون الطهي في المطبخ الفرنسي وفنون الديكور والحلويات الفرنسية، وكذلك تخصص في علوم التغذية من جامعة كورنيل عام 1988، وهو حاليًا رئيس جمعية الطهاة المصريين.

سيرة الشيف أسامة السيد الذاتية

أسامة السيد مذيع وشيف عربي، بالإضافة إلى كونه استشاري تغذية معروفًا من بين أهم الطهاة في الوطن العربي. قدم أول برنامج مهاري في الوطن العربي للطبخ “بلحانة والشفا” عام 1991 على MBC البرنامج الذي تم بثه دوليا على قناة ANA الأمريكية، ثم قدم عدة برامج احترافية أخرى كانت سبب تفوقه في عالم الطهي، كانت بداياته في الولايات المتحدة عام 1980 في مطعم “SerbianCrown” بواشنطن، والذي أصبح فيما بعد رئيس الطهاة.

جنسية الشيف اسامة السيد

عمل أسامة مع شركات أمريكية رفيعة المستوى منحه فرصة أن يكون منظم رحلات تكريما للرئيس الأمريكي. وسعياً وراء شغفه، أسس شركة Sage التي تهتم بإنتاج الكتب وبرامج الطبخ على المستوى الدولي. وفيما يلي أبرز سيرة أسامة السيد

الاسم والقرابة أسامة السيد – باللغة الإنجليزية “أسامة السيد”. اسم الوالدين غير معروف. الإسم المستعار الشيف أسامة السيد. تاريخ الميلاد ولد في الستينات من القرن الماضي. مكان الميلاد القاهرة، مصر. الجنسية مصري. الديانة مسلم. الحالة الاجتماعية متزوج. عدد الاطفال ثلاثة ابناء. الدرجة الأكاديمية درجة البكالوريوس في ارتفاع الفندق – درجة البكالوريوس في التغذية – باستثناء شهادات الطبخ من المطابخ الأمريكية والفرنسية. الما الأم معهد القاهرة الفندقي – جامعة كورنيل – جمعية الشيفات الأمريكية. اللغة الأم اللهجة العربية والأمريكية – المصرية. المهنة شيف – رئيس جمعية الشيفات المصرية. سنوات النشاط منذ 1979 م – حتى اليوم.

منصات الشيف أسامة السيد الرسمية

نشر الشيف أسامة منشورًا على صفحته على فيسبوك ناشد فيه أصدقاء الصفحة الدعاء له، فهو في أمس الحاجة إلى صلاتهم هذه الأيام، وهو ما دفعه للاعتقاد بأن صحته تدهورت ؛ وفي سياق متصل أكدت بعض المصادر أن الأخير بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض خلافا لما تردد عن وفاة الشيف أسامة إثر إصابته بمرض صحي مفاجئ، وهو ما نفاه بشدة أكثر من مصدر واحد.

مرض الشيف اسامة السيد

يتمتع أسامة السيد بخبرة كبيرة في المطابخ العالمية، والتي أدخلها في عدد من الكتب، وأثرها بعدد كبير من الوصفات الشخصية، منها

بلهانا والشفا سبع طبعات وفيديوهات تخصها. مع أسامة أطياب في ثلاث نسخ، يليه عرض تلفزيوني يحمل نفس الاسم. حلويات شرقية مع أسامة السيد، تصدر باللغتين الإنجليزية والعربية.

وصفات الشيف المصري أسامة السيد

يمتلك الشيف أسامة السيد عدة صفحات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وهي كالتالي

الموقع الرسمي للشيف أسامة السيد يعتبر من أشهر مواقع الطهي في العالم كله، حيث يقدم وصفات لأهم مطابخ العالم، ويمكن زيارته “”. الشيف أسامة على Instagram يتابعه 340 ألف متابع من جميع أنحاء العالم، ويمكن زيارته مباشرة “”. الشيف أسامة على تويتر يتابعه 241 ألف متابع من جميع أنحاء العالم ويمكن زيارته مباشرة “”. طاهي فيسبوك أسامة 7.5 مليون صديق من جميع أنحاء العالم يتابعونه ويمكنه زيارته مباشرة “”.

الشيف أسامة السيد يعد من ابرز الطهاة في الوطن العربي والتي قدم العديد من البرامج المختلفة للطبخ في جمهورية مصر العربية وخارجها الا انه اكتسب شهرة ونجاح واسع حول العالم ومن خلال برامجه المميزة حقق قاعدة جماهيرية واسعة كما انه اكتسب خبرة كبيرة بفنون الطهي لمدة سنتين بفندق رمسيس المعروف “نيل هيلتون”.