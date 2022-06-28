ما حقيقة خلع عبير صبري وغادة عادل الحجاب تقليدا لفريدة سيف النصر

أثارت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر، جدلًا كبيرًا، بعد تصريحاتها التلفزيونية حول استخدام الحجاب وخلعه، إلى جانب استخدام الفنانة سوسن بدر وغادة عادل وعبير صبري في نفس الوقت.

ارتدت الفنانة فريدة سيف النصر الحجاب في فترة مبكرة لكل من الفنانتين عبير صبري وغادة عادل، لأنها ليست من جيلهما، كما ارتدته الفنانة سوسن بدر في فترة وجيزة. وليس في الفترة التي تحدثت عنها الفنانة فريدة سيف النصر.

وفي سياق متصل، كشف مصدر مقرب من جميع الفنانات عبير صبري وغادة عادل، في تصريح خاص لـ “العرب اليوم”، أنهما لا علاقة لهما بالفنانة فريدة سيف النصر، وأنهما لم يرتدوا الحجاب. معها في تلك اللحظة لأنه أكبر منهم سنًا.

دعيت الفنانة فريدة سيف النصر إلى برنامج “كلام الناس” الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، وقالت “أصبت بهزة أخرى، وبلا شك الحجاب شيء طيب لكني شعرت به. قلة الثقة بنفسي، وأنها كانت تتقدم في السن ولم تعد جميلة، وخلال رحلة صيفية مع ابني دخل الفندق بالحجاب وغادر غرفتي بدونه. كنت قدوة للعديد من الفنانين الذين ارتدوا الحجاب من بعدي وخلعته بعد أن فعلت، ومنهم سوسن بدر وغادة عادل وعبير صبري.

وفي وقت سابق، أوضحت فريدة سيف النصر لـ “العرب اليوم” أنها لم تسيء إلى أي من زملائها في المجتمع الفني أو تقلل من شأن عملها أو شخصيتها، لكن الحديث الذي يدور عنها في المواقع الصحفية ومواقع التواصل الاجتماعي مقطوع. أجزاء على الفنان حسن يوسف.

وتابعت سيف النصر، في حديثها، أنها كانت تتحدث مع الصحفية التي اتصلت بها شخصيًا، وقررت عدم نشر التفاصيل التي أعطيت بينهما، لذلك أكدت أنها سُئلت سؤالًا عن رأيها. من تصريح الفنان حسن يوسف بأنه “شطف فمه” بعد الانتهاء من تصوير مشاهد التقبيل مع زملائه الفنانين، مما عرّضه للنقد.

وأشارت الفنانة إلى أنها اندهشت من التصريح الذي تداولته الفنانة، وأجابت بأنها لم تسمح لأحد بقبولها طوال مسيرتها الفنية، وعلقت “لم يسبق لي الخلط في أحد أعمالي. أنا حرة. هذا هو مبدئي الذي يمكن أن يثير الاشمئزاز “.

واصلت فريدة سيف النصر حديثها وقالت إنها لا تخجل من أي عمل قدمته طوال مسيرتها الفنية، وأنها فخورة به، ولم تقدم مشاهد جريئة، وأن الجمهور مستمر في نشر مشهدها. مع الفنان عادل إمام في فيلم “فينا الحرمي” المعروف بـ “كنا في البنات”.

وأضافت أنها فوجئت بانتقاد الجمهور لها على هذا المشهد، رغم مرور ما يقرب من 30 عامًا على عرضها، وأكدت أيضًا أن الفنان عادل إمام لم يقترب منها أو يلمسها، بل نعم. مشهد تقاطع وتم تصويره من بعيد ولكن للجمهور يبدو أقرب إليها.