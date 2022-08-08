ما حقيقة وفاة أسطورة البرازيل بيليه، نقلت منصات التواصل الإجتماعي خبر وفاة أسطورة البرازيل بيليه لاعب كرة القدم، في الساعات الأخيرة، والجدير بالذكر أن اللاعب بيليه يعاني من مرض عضال في البروستاتا، كما انه لا يوجد أي مصدر رسمي يفيد وفاة أسطورة البرازيل بيليه، مما تسائل الكثير حول ما حقيقة وفاة أسطورة البرازيل بيليه.

من هو بيليه ويكيبيديا

يعد بيليه شخصية برازيلية الجنسية، وأصله كاميروني، لاعب كرة قدم لعب مع الكثير من الأندية وحقق العديد من البطولات، كما ولعب مع المنتخب البرازيلي، واستطاع أن يبرز نفسه، ولد بيليه في مدينة تريس في البرازيل عام 1940، حيث كان هواي لكرة القدم، حتى أصبح من أشهر اللاعبين العالميين، حقق اللاعب بيليه العديد من البطولات العالمية والكثير من الجوائز ومن أبرزها ثاني أفضل لاعب في العالم، وقد دون اسمخ كأفضل ركل كرة قدم.

من هو بيليه السيرة الذاتية

بيليه اللاعب البرازيلي الذي حقق العديد من الانجازات في مسيرته الكروية ، وقد اعتزل كرة القدم، لبعض المشاكل الصحية، ومن أبرز المعلومات الخاصة حول بيليه:

الاسم : إدسون آرانتس دو ناسیمنتو.

اسم الشهرة: بيليه.

تاريخ الولادة: 1940 م.

مكان الولادة: مدينة ترس كوراسویس البرازيلية.

مكان الإقامة: ميناس جيرايس – البرازيل.

العمر: 81 عامًا.

الديانة: مسيحي.

المهنة: لاعب كرة قدم معتزل.

النادي: سانتوس البرازيلي.

المنتخب: المنتخب البرازيلي.

سنوات العمل: من عام 1956 مي وحتى عام 1977 م.

حقيقة وفاة بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلية

تناقلت العديد من الصحف والمجالات الرياضية في صباح يوم الاثنين الثامن شهر أغسطس خبر وفاة أسطورة البرازيل بيليه، وبعد التأكد من المعلومات تبين أنه لا يوجد أي مصدر رسمي يفيد وفاة بيليه، وكل الأخبار التي تم تداولها عارية عن الصحة، وتهدف هذه الأخبار الى نشر البلبلة في الوسط الرياضي، ولا سيما مع اقتراب كأس العالم 2022، علما بان اللاعب بيليه قد اعتزل كرة القدم منذ فترة طويلة.

اللاعب بيليه لاعب كرة قدم برازيلي الجنيسة لعب مع الكثير من النوادي، كما أنه لعب مع المنتخب البرازيلي، حقق العديد من الجوائز في مسيرته الكروية في الآونة الأخيرة تناقلت الكثير من وسائل الإعلام عبر وفاة اللاعب بيليه، وبعد التأكد من الخبر تبين أنه اشاعات وعاري عن الصحة.