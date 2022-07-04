ما حكَمْ المبيت فِيْ منى يوم التروية

ما حكَمْ المبيت بمنى يوم ترويا فِيْ عرفة، سنتعرف من خلالها على قرار الحاج أن يمضي ليلته فِيْ منى يوم تروية.

ما حكَمْ قضاء ليلة منى يوم التروية

والمبيت فِيْ منى يوم التروية من السنة عند جابر بن عبد الله – رضي الله عنه – الذي قال (ثم مكث مدة طويلة حتى طلقت الشمس وأمر بمظلة. شعر أن يضربه نمر)، ولكن من ترك المبيت فِيْ منى فقد أساء، ولا شيء عليه لمن تركه، فِيْشرع للحاج أن يمضي ليلته يوم تارويا والليل. التاسع من شهر ذي الحجة حسب سنة النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – وممارسة الصحابة – رضي الله عنهم – الحج بعد شروق الشمس وأداء الحج. صلاة هناك من الظهر حتى فجر اليوم التاسع، ثم الذهاب إلى عرفات بعد شروق الشمس.

مقدار المبيت فِيْ منى

يسن أن يغادر الحاج مكة إلى منى بعد طلوع الشمس فِيْ اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وهُو يوم التروية ليصلي فِيْ منى ظهرا وظهرا وغروب الشمس ووجبة العشاء. وعند الفجر وبعد طلوع اليوم الثاني يخرج الحاج إلى عرفات، أما قضاء ليلة منى يوم تروية فهُو سنة برضا جميع الفقهاء.

قرار عدم قضاء الليل فِيْ منى

ومن ترك الإقامة فِيْ منى فإنه يلزمه بالدم عند جمهُور الفقهاء، بحيث تجب على من ترك الإقامة كلها فِيْ المذهب الشافعي والحنبلي. بين عشية وضحاها بدون الإحرام ؛ لأن الإحرام هُو أساس الحج، وعليه تقوم جميع أعمال الحج، ولا يصح قضاء الليل بغير الوقوف بعرفات، كَمْا لا يمكن قضاء الليل فِيْ أي وقت. غير الوقت. التي حددها القانون وهِيْ ليالي التشريق الثلاثة للمأخر، والأولى والثانية لمن يتأخر. على عجل، باستثناء حالة المكان، فإن المبيت خارج الحدود المحددة لمنى غير صالح.

حكَمْ المبيت بمنى أيام التشريق

تعددت آراء وأقوال الفقهاء فِيْ قرار قضاء الليلة بمنى فِيْ أيام التشريق، على النحو التالي

غالبية المحامين

وذهب جمهُور الفقهاء من المذهب المالكي وآسفِيْ والحنبلي إلى وجوب قضاء ليلة فِيْ منى فِيْ ليلتي التشريك الحادية عشرة والثانية عشرة. كَمْا تسقط الإقامة فِيْ منى لمن لديه أعذار، كَمْن لديه مال يخشى خسارته، أو يخاف على نفسه أو على أسرته، أو مريض مسن يرعاه ويهتم به. من شؤونه، أو مرضه وكان من الصعب عليه البقاء فِيْ منى.

مدرسة حنفِيْ

وذهب فقهاء المذهب الحنفِيْة إلى أن الحاج يمكث فِيْ منى فِيْ الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة من ليلة التشريق وليس بواجب، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم – أجاز لعباس أن يمضي الليل فِيْ مكة للسقي، ولو كان الليل واجباً لما سمح به، والخروج ليلاً من منى لا يلزمه فدية، وإن نزل فِيْ منى للرجم. لقد دفع الأفضل.

قرار قضاء الليل خارج منى

والحاج الذي يقضي الليل بمنى يضيع إذا عجز عن الإقامة فِيْها لأي سبب لقوله سبحانه وهذه فدية يذبحها ويوزعها على فقراء مكة الحسنة. ، ولا حرج فِيْه، وذهب جمهُور الشافعية والحنفِيْة والحنابلة ليقولوا إن الدم يسيل على الأعذار، كالأواني والرعاة والمرضى والخائفِيْن. لحياته أو ماله.

قرار مغادرة منى نهارا والبقاء فِيْها ليلا

ما يترتب على الحاج من دين عند إقامته فِيْ منى ليلا، ولا مانع من ذهابه إلى مسكنه نهارا، بشرط أن يعود إلى منى ويقيم فِيْها بالليل، والأفضل أن يبقى. هناك ليلا ونهارا، اقتداء بالرسول – صلى الله عليه وسلم – وأتمنى التوفِيْق. ادفع واحصل على المكافآت.

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