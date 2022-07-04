ما حكَمْ صيام يوم عرفة عند الشيعة، والعديد من الأسئلة الأخرى التي تدور حول هذا اليوم المبارك، لأن يوم عرفات من الأيام الفاضلة والمباركة عند المسلمين، وهُو اليوم التاسع من عشرة أيام. ذي الحجة المبارك، وفضل الأعمال فِيْ هذا اليوم عظيم، ومن هذه الأعمال الصوم والتذكر وقراءة القرآن، ومن خلال مقالنا التالي سنرفق كل ما يتعلق بالتفصيل بصيام الشيعة على هذا. يوم.

ما حكَمْ صيام يوم عرفات عند الشيعة

وقرار صيام يوم عرفة للشيعة مستحب لمن لا يضعف صيامه بالدعاء والدعاء لله تعالى فِيْ هذا اليوم الكريم. قال سألته عن صيام يوم عرفة قال “من كان قويا عليه فهُو خير، إن لم يمنعك من الدعاء، فهُو يوم الدعاء والسؤال، وهُو ممنوع”.

هل صيام يوم عرفات واجب على الشيعة

صيام يوم عرفة للشيعة مستحب وليس واجباً، وهُو يوم دعاء يتوسل إليه العبد ويتضرع أمام ربه مستجيباً منه. عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال “بصوم يوم عرفات أرجو أن يكفر الله عن العام الذي قبله وبعده”.

مَتَّى تبدأ نية الصيام المرجوة عند الشيعة

نية الصيام التي يستحبها الشيعة، تبدأ من أول الليل حتى تأتي آخر ساعة من اليوم التالي، وذلك ليكون هناك وقت للنية قبل غروب الشمس. نية الصيام عند الشيعة ليست واجبة بالنطق بها أو بجلبها، لكن الصائم يكتفِيْ بالامتناع عن سائر المفطرات من طلوع الشمس إلى غروبها.

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