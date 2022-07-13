ما حَقيْقَة إنهاء بيكيه علاقته بحبيبته الجديدة واقتراب عودته لشاكيرا

ادعت صحيفة إسبانية شهِيْرة أن لاعب برشلونة جيرارد بيكيه قطع علاقته بالفتاة التي انفصلت عَنّْ صديقته النجمة الكولومبية شاكيرا، وأنه يريد العودة مع الأخيرة بعد انفصالهما الأخير.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن بيكيه قطع علاقته بالنادلة الشابة ويحاول حاليًا التصالح مع شاكيرا، لكن عقبة تقف فِيْ طريق عودة الثنائي إلَّى عهدهما السابق واستمرار علاقتهما البالغة 12 عامًا. ..

وأضاف أن النجم الكولومبي يريد مغادرة برشلونة والاستقرار فِيْ ميامي بالولايات المتحدة، بينما يريد نجم الكرة الإسباني البقاء مع أبنائه فِيْ برشلونة.

كَمْا قال المصور الصحفِيْ جوردي مارتن لـ TeleThinco، “يحاول بيكيه استعادة العلاقات الجيدة مع شاكيرا. إنه أعزب الآن “.

وأكد مارتين – دون تأكيد رسمي حتى الآن – أن بيكيه وشاكيرا بادرا بالمصالحة من خلال محاميهما، ويسعيان للتوصل إلَّى تفاهم مشترك حول مستقبلهما مع طفليهما.

وذكرت النبأ أيضا أن بيكيه التقى بأولاده قبل أيام، مؤكدا أن العلاقة بينه وبين شاكيرا يمكن أن تعود إلَّى روعتها السابقة.

وفِيْ هذا السياق، أكد موقع “أوروبا برس” أن والدة شاكيرا، نيديا ريبول، ستكون سعيدة إذا تصالحت ابنتها مع بيكيه، فِيْ أول تصريح لها منذ انفصال الزوجين.

وسئلت والدة شاكيرا أيضًا عَنّْ قرار ابنتها بالانتقال إلَّى ميامي مع الأطفال، لكنها قالت “ليس لدي أي فكرة”.

أما بالنسبة لصحة زوجها، فقد أكد والد شاكيرا أنها تحسنت منذ السقوط الذي تعرض له، مما اضطره إلَّى نقله إلَّى المستشفى.

وعلقت قائلة “إنه يتحسن يومًا بعد يوم، والحمد لله. آمل أن يخرج من المستشفى هذا الشهر “.

ورغم أن هذه الحقائق أسعدت محبي الثنائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنهم ينتظرون التأكيد على أمل ألا تكون مجرد شائعات.

وسط هذه الأزمة، دافعت شابة إسبانية عَنّْ نفسها مؤخرًا وتعهدت برفع دعاوى قضائية، بعد أن قيل إنها عشيقة اللاعب الجديد جيرارد بيكيه، واتهمت بإفساد علاقته بصديقته النجمة شاكيرا.

وقالت الفتاة فِيْ برنامج “Sochilet” الأسباني تحت اسم “CM” “أصبحت جزءًا من التاريخ بدون علمي، ولم أتخيل أبدًا أنني سأكون فِيْ هذا المكان وأن معلوماتي الشخصية ستظهر”.

وأضاف “لا أعرف جيرارد بيكيه على الإطلاق. لقد ربطوني به دون سبب لأن الإعلام لا يعرف هُوية الفتاة التي ستكشف شخصيتها. تعال وتحدث”.