ما حَقيْقَة اعتماد البنك المركزي المصري الروبل الروسي بقطاع السياحة

نفت مصادر مصرفِيْة مطلعة تلقي أي من البنوك فِيْ مصر تعميما أو توجيها من البنك المركزي المصري بشأن اعتماد الروبل الروسي مع السياحة من روسيا بدلا من الدولار الأمريكي.

تدور نقاشات واسعة فِيْ السوق المصري حول اعتماد الروبل الروسي، خاصة بعد تصريحات النواب فِيْ البرلمان المصري.

وصفت رئيسة لجنة السياحة فِيْ مجلس النواب المصري، نورا علي، فِيْ تصريحات أمس، اعتماد الروبل الروسي من قبل البنك المركزي المصري فِيْ قائمة العملات والدفع الرئيسي للبنوك المحلية للسياح الروس. 100٪ قرار صحيح.

جاءت تصريحات رئيس لجنة السياحة فِيْ مجلس النواب المصري فِيْ وقت نفى فِيْه مسئولون بالبنوك المحلية للعربية نت تلقيهم أية تعليمات أو تعاميم من البنك المركزي المصري بهذا الشأن.

فِيْ، أكدت وزيرة التجارة والصناعة الأسبق، نيفِيْن جامع، أن الحكومة المصرية تخطط خلال الفترة المقبلة لاعتماد آلية تسمح باستخدام الروبل فِيْ التبادل التجاري مع روسيا.

لكن الحديث عَنّْ هذه القِصَّة يعود إلَّى عام 2015، عَنّْدما كشفت مصادر فِيْ ذلك الوقت أن البنك المركزي المصري كان يدرس الموافقة على الروبل الروسي كعملة صرف، وسط توقعات بأن مفاوضات بين البنكين المركزيين فِيْ البلدين. سيبدأ قريبا.

وقال مسؤول بارز فِيْ ذلك الوقت، إن الفترة المقبلة ستشهد تحديد سعر الروبل الروسي أمام الجنيه المصري، تمهِيْدا لبدء تفعيل القرار الذي توقع أن يسهم فِيْ دعم الاقتصاد المصري، وتخفِيْف الضغط من جانبه. التعامل بالدولار كعملة رئيسية فِيْ التبادل التجاري وتمويل عمليات الاستيراد.

وأوضح المسؤول أن مصر ليس لديها مشكلة فِيْ التعامل مع الروبل الروسي بدلاً من الدولار فِيْ التجارة الدولية مع روسيا، مما يحمي من التقلبات والتقلبات فِيْ سعر صرف العملة الأمريكية، وتأثيرها الكبير على التعاملات التجارية، مضيفاً “. تشمل الآلية التي سيتم تنفِيْذها الاستيراد من روسيا بالروبل، والتصدير لها بالجنيه، مما يقلل من اعتماد التجارة المشتركة على عملة واحدة، ويساهم فِيْ تشجيع التجارة البينية بين البلدين وفق اتفاقية شراكة استراتيجية. مما قد يساهم فِيْ انخفاض الطلب على الدولار.

أفادت وسائل إعلام مصرية، خلال الساعات الماضية، بتصريحات منسوبة لمسؤول بارز فِيْ البنك المركزي المصري، كشف فِيْها، أنه اعتبارًا من أواخر الشهر الجاري، سيتم إدراج الروبل الروسي فِيْ قائمة العملات التي تستخدمها البنوك المصرية السياحية. الشركات والفنادق فِيْ السوق المحلي بهدف الترويج للسياحة الروسية فِيْ مصر. .

وأوضح المسؤول أن البنك المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية، سيسمح للبنوك فِيْ مصر بالوصول إلَّى نظام بطاقات الدفع مير الروسي فِيْ وقت لاحق من سبتمبر الجاري.

وأشار إلَّى أن القرار يهدف إلَّى تنشيط السياحة الروسية إلَّى مصر وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، مضيفًا أن “القرار يستهدف جميع الأنشطة التجارية والصناعية وليس السياحة فقط”.

وأشار إلَّى أن قرار استخدام الروبل الروسي يهدف إلَّى تحقيق انتعاش اقتصادي فِيْ إطار محاولات مصر تنويع مصادر العملات الأجنبية، مؤكدا أن ربط مصر بنظام الدفع الروسي “مير” سيساعد فِيْ شراء المنتجات الروسية وخاصة القمح. والأسمدة بالعملة الروسية.

وأوضح أنه يمكن استخدام الروبل لدفع جزء من قيمة المنتجات التي تستوردها مصر من روسيا، الأمر الذي يخفف الضغط على الاحتياطي النقدي المصري بالدولار، مشيرًا إلَّى أن اتخاذ هذه الخطوة يأتي استعدادًا لموسم السياحة الشتوي المقبل، فِيْما شدد الاتحاد الأوروبي إجراءاته ضد دخول السياح الروس إلَّى أوروبا.