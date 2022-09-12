ما حَقيْقَة تحويل رواية “بيت القبطية” إلَّى عمل فني بطولة ناهد السباعي

نفى الروائي المصري، المستشار أشرف العشماوي، ما تردد عَنّْ فسخ عقد تحويل روايته الشهِيْرة “البيت القبطي” إلَّى عمل فني مع المنتج ناهد فريد شوقي والمنتج محمد السبيعي، بدور البطولة. . الفنانة ناهد السباعى.

وقال أشرف العشماوي، فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم”، إن ما ورد عَنّْ اتفاق تحويل الرواية غير صحيح، لكن هناك استفسارات لم تصل بعد إلَّى مرحلة التعاقد، مبيناً أن الرواية تصلح لأن تصبح. فِيْ فِيْلم أو مسلسل تلفزيوني.

وأكد أن هناك حديثاً بينه وبين ناهد فريد شوقي منذ فترة، لكن الآن لم يعد هناك حديث عَنّْه، مشيراً إلَّى أن تصريحات المخرج والمنتج المشارك محمد السباعي حول التحول النهائي للرواية قد تكون بسبب وجود معلومات جديدة لم تشاركها معه بعد.

وأضاف أشرف العشماوي أنه إذا تم الاتفاق على تحويل الرواية إلَّى عمل فني، فلن يكتب المعالجة الدرامية للرواية، بل يستخدم كاتب سيناريو لإكَمْال تحويل الرواية لأنه ليس كاتب سيناريو.

وكان المخرج محمد السباعي قد صرح أن المسلسل الذي تعده شقيقته ناهد السبيعي والمنتج ناهد فريد شوقي، يرتكز على رواية للكاتب أشرف العشماوي.

وقال السباعي فِيْ تصريحات لمواقع محلية إن الفنانة ناهد السباعي تعاقدت على تقديم رواية “البيت القبطي”، مشيرا إلَّى أن الرواية مثيرة للجدل وناجحة، وأن العمل من إنتاج ناهد فريد شوقي فِيْلمز. ، وشركته “Seen Productions” كَمْساعد إنتاج فِيْ الفِيْلم.

ونشرت رواية “بيت القبطي” عام 2022 للكاتب أشرف العشماوي، وتعتبر روايته الثامنة، وتحكي الأحداث حول محقق قضائي يحاول متابعة جرائم جنائية فِيْ بلدة صغيرة فِيْ الشمال. . صعيد مصر، ويتفاجأ من جرائم القتل والانتحار غير العقلانية، وتتكشف الأحداث بعد ذلك.

يشار إلَّى أن ناهد السبيعي شاركت مؤخرًا فِيْ مسلسل “منورة مع عائلتها”، وتم عرضه خلال الفترة الماضية على إحدى المنصات الرقمية، وشارك فِيْ العمل عدد كبير من النجوم منهم ليلى علوي، باسم سمرة. غادة عادل وأحمد السعدني ومختلف الفنانين الآخرين، والمسلسل من تأليف محمد أمين راضي وإخراج يسري نصر الله.

كَمْا تتطلع ناهد السباعى إلَّى عرض فِيْلمها الجديد “19 ب” بطولة سيد رجب وأحمد خالد صالح وعبد العزيز مخيون وفدوى عابد ونبيل نور الدين وغيرهم من الفنانين. الفِيْلم من إخراج أحمد عبد الله وإنتاج محمد حفظي.