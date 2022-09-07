ما حَقيْقَة تهرّب أحمد عيد من “الشيطان شاطر”

كشف الكاتب المصري لؤي السيد، مؤلف فِيْلم “الشيطان شاطر”، حَقيْقَة ما تردد عَنّْ انقطاع العمل بسبب الفنان أحمد عيد.

وقال السيد لالعرب اليوم إن فِيْلم “الشيطان جيد” لم يتوقف بأي حال من الأحوال، ولا يزال فِيْ مرحلة الكتابة ولا جديد حتى الآن.

وأضاف أن ما تم تداوله فِيْ المواقع الإخبارية عَنّْ تهرب أحمد عيد من العمل فِيْ غير محله، وقد يكون إغلاق الهاتف بسبب سفره أو فِيْ إجازة.

وورد أن الفنان أحمد عيد وضع طاقم فِيْلم “الشيطان شاطر” فِيْ موقف محرج بعد أن تهرب من صناع الفِيْلم وأغلق هاتفه، فِيْ ظل العديد من الصعوبات والتأخير فِيْ التصوير لعدة أسباب. لكن القائمين على العمل حاولوا الاتصال به للاتفاق على تاريخ الإصدار .. تصوير ومخططات للعمل لكنهم لم يجدوا أي رد منه.

يعد هذا الفِيْلم رابع تعاون بين الفنان أحمد عيد والسيناريو لؤي السيد، بعد أن قدما معاً أفلام “رامي العتصامي” و “أصلي اليابانية” و “خلاويص”.

يتطلع لؤي السيد إلَّى عرض فِيْلم النجم رامز جلال “أخي فوق الشجرة” خلال الفترة المقبلة، ويشارك فِيْ العمل نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، الشهِيْرة دينا محسن. بويسو ومحمد ثروت وغيرهم من الفنانين وكذلك ضيوف الشرف، والفِيْلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

فِيْما كان آخر أعمال أحمد عيد فِيْلم “خلاويص” الذي قام ببطولته إلَّى جانب آيتن عامر وأحمد فؤاد سليم وطارق عبد العزيز ومحمد حاتم ومحسن منصور، وتأليف لؤي السيد وإخراج خالد الحلفاوي.

وكان أحمد عيد قد كشف أسباب غيابه عَنّْ المشهد الفني فِيْ السنوات الأخيرة، قائلاً فِيْ إحدى المقابلات الصحفِيْة “فِيْ الحَقيْقَة أنا لا أعمل إطلاقاً ولا يهمني، لأني أعمل بشكل دائم”. على الأبطال.

جاء ذلك بعد سلسلة منشورات انتشرت عبر صفحات التواصل الاجتماعي تطالب أحمد عيد بالعودة إلَّى العمل.